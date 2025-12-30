Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию

В распоряжении «Ъ» оказалось заявление 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. В нем выдающийся российский гроссмейстер сообщил, что «инициировал формальное судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (FIDE) в соответствии с законодательством Швейцарии в суде города Лозанна, где расположена штаб-квартира организации».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится два-три месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель — подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, в штаб-квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены»,— говорится в заявлении.

Обращение Владимира Крамника в швейцарский суд является ответом на действия FIDE. В ноябре она передала на рассмотрение своего комитета по этике и дисциплине официальную жалобу, в которой в качестве ответчика фигурирует Крамник. Материалы его дела охватывают примерно двухлетний период и содержат, по версии федерации, признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности».

Комитет по этике занялся «делом Крамника» из-за разразившегося в конце октября скандала. Он возник вскоре после скоропостижной кончины 29-летнего Даниэля Народицкого, популярного американского гроссмейстера и стримера. Ее причины до сих пор не обнародованы. После нее многие ведущие шахматисты мира, знакомые с Народицким, указали на то, что он оказался в состоянии депрессии после того, как год назад Владимир Крамник, давно увлекшийся темой разоблачения шахматных мошенников, записал американца в список подозреваемых в читерстве. Самого Крамника возмутили чрезвычайно резкие высказывания в его адрес со стороны представителей шахматного сообщества и руководителей FIDE. Реакцию федерации он описывал как «травлю».

Алексей Доспехов