Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию

В распоряжении «Ъ» оказалось заявление 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. В нем выдающийся российский гроссмейстер сообщил, что «инициировал формальное судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (FIDE) в соответствии с законодательством Швейцарии в суде города Лозанна, где расположена штаб-квартира организации».

Владимир Крамник

Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Согласно применимым нормам швейцарского процессуального права, в первую очередь должно быть проведено обязательное предварительное производство. Эта фаза обычно длится два-три месяца. Хотя в ходе предварительного этапа суд уже может вынести некоторые промежуточные решения, его главная цель — подготовить основу для последующего основного судебного разбирательства. Конкретные положения швейцарского законодательства, на которых основан иск, а также точная сумма требуемой от FIDE финансовой компенсации будут окончательно определены моей юридической командой непосредственно перед подачей основного иска. Кроме того, в штаб-квартиру FIDE лично доставлен официальный запрос о сохранении документации. Данный запрос направлен на обеспечение сохранности всех документов, переписки, электронных записей и любых других материалов, которые могут иметь отношение к судебному процессу против FIDE, с тем чтобы они не были изменены или удалены»,— говорится в заявлении.

Обращение Владимира Крамника в швейцарский суд является ответом на действия FIDE. В ноябре она передала на рассмотрение своего комитета по этике и дисциплине официальную жалобу, в которой в качестве ответчика фигурирует Крамник. Материалы его дела охватывают примерно двухлетний период и содержат, по версии федерации, признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности».

Комитет по этике занялся «делом Крамника» из-за разразившегося в конце октября скандала. Он возник вскоре после скоропостижной кончины 29-летнего Даниэля Народицкого, популярного американского гроссмейстера и стримера. Ее причины до сих пор не обнародованы. После нее многие ведущие шахматисты мира, знакомые с Народицким, указали на то, что он оказался в состоянии депрессии после того, как год назад Владимир Крамник, давно увлекшийся темой разоблачения шахматных мошенников, записал американца в список подозреваемых в читерстве. Самого Крамника возмутили чрезвычайно резкие высказывания в его адрес со стороны представителей шахматного сообщества и руководителей FIDE. Реакцию федерации он описывал как «травлю».

Подробнее — в материале «Ъ» «Чемпиону мира нашли дело».

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Шах и мат

Предыдущая фотография
Крамник Владимир Борисович родился 25 июня 1975 года в Туапсе Краснодарского края. В шахматы его научил играть отец, в 9 лет мальчик стал чемпионом СССР среди юниоров, спустя два года выполнил норму кандидата в мастера спорта

Крамник Владимир Борисович родился 25 июня 1975 года в Туапсе Краснодарского края. В шахматы его научил играть отец, в 9 лет мальчик стал чемпионом СССР среди юниоров, спустя два года выполнил норму кандидата в мастера спорта

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 11 лет получил приглашение в шахматную школу Михаила Ботвинника, где в то время преподавал Гарри Каспаров (на фото справа). Семья Крамника переехала в Москву. В 1991 году шахматист стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет, в том же году получил звание международного гроссмейстера

В 11 лет получил приглашение в шахматную школу Михаила Ботвинника, где в то время преподавал Гарри Каспаров (на фото справа). Семья Крамника переехала в Москву. В 1991 году шахматист стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет, в том же году получил звание международного гроссмейстера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

До 2000 года Крамнику не удавалось выиграть право на участие в чемпионском матче, в разные годы он проигрывал Гате Камскому, Борису Гельфанду, Алексею Широву

До 2000 года Крамнику не удавалось выиграть право на участие в чемпионском матче, в разные годы он проигрывал Гате Камскому, Борису Гельфанду, Алексею Широву

Фото: Bridget Jones / AP

В 2000 году Гарри Каспаров (на фото справа) должен был проводить защиту титула, однако от матчей с россиянином отказались Широв и Ананд. В результате Каспаров предложил стать своим соперником Владимиру Крамнику (в центре), тот согласился

В 2000 году Гарри Каспаров (на фото справа) должен был проводить защиту титула, однако от матчей с россиянином отказались Широв и Ананд. В результате Каспаров предложил стать своим соперником Владимиру Крамнику (в центре), тот согласился

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч проходил в Лондоне. Несмотря на то что фаворитом считался Гарри Каспаров, его соперник выиграл 2-ю и 10-ю партии, остальные сведя вничью, и одержал досрочную победу в матче со счетом 8,5:6,5. Владимир Крамник стал 14-м чемпионом мира в истории шахмат &lt;br> На фото: Владимир Крамник (справа) и бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов

Матч проходил в Лондоне. Несмотря на то что фаворитом считался Гарри Каспаров, его соперник выиграл 2-ю и 10-ю партии, остальные сведя вничью, и одержал досрочную победу в матче со счетом 8,5:6,5. Владимир Крамник стал 14-м чемпионом мира в истории шахмат
На фото: Владимир Крамник (справа) и бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В 2004 году в Швейцарии Владимир Крамник защитил титул в матче против венгра Петера Леко. В 2006 году в Элисте состоялся объединительный матч версий ПША и ФИДЕ, соперником россиянина стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов (на фото слева). Крамник выиграл матч и получил титул абсолютного чемпиона мира

В 2004 году в Швейцарии Владимир Крамник защитил титул в матче против венгра Петера Леко. В 2006 году в Элисте состоялся объединительный матч версий ПША и ФИДЕ, соперником россиянина стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов (на фото слева). Крамник выиграл матч и получил титул абсолютного чемпиона мира

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В 2007 году ФИДЕ организовала турнир за звание чемпиона мира. Крамник разделил 2-3 места с Борисом Гельфандом и потерял титул. Новым чемпионом стал Вишванатан Ананд. В 2008 году в немецком Бонне Ананд и Крамник провели чемпионский матч-реванш, в котором сильнее вновь оказался индиец

В 2007 году ФИДЕ организовала турнир за звание чемпиона мира. Крамник разделил 2-3 места с Борисом Гельфандом и потерял титул. Новым чемпионом стал Вишванатан Ананд. В 2008 году в немецком Бонне Ананд и Крамник провели чемпионский матч-реванш, в котором сильнее вновь оказался индиец

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После поражения в матче за звание чемпиона мира Крамник продолжал выступления в претендентских матчах и турнирах ФИДЕ &lt;br> На фото: Владимир Крамник и международный гроссмейстер Василий Смыслов (слева)

После поражения в матче за звание чемпиона мира Крамник продолжал выступления в претендентских матчах и турнирах ФИДЕ
На фото: Владимир Крамник и международный гроссмейстер Василий Смыслов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лучший за последние годы результат россиянин показал в 2013 году на претендентском турнире в Лондоне, где разделил 1-2 места с норвежцем Магнусом Карлсеном

Лучший за последние годы результат россиянин показал в 2013 году на претендентском турнире в Лондоне, где разделил 1-2 места с норвежцем Магнусом Карлсеном

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске Крамник стал третьим На фото: Владимир Крамник с президентом РФ Владимиром Путиным

В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске Крамник стал третьим На фото: Владимир Крамник с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Крамник — победитель ряда престижных международных соревнований. Наиболее успешно выступал на ежегодном турнире в Дортмунде, где в 1995-2011 годах одержал 10 побед

Владимир Крамник — победитель ряда престижных международных соревнований. Наиболее успешно выступал на ежегодном турнире в Дортмунде, где в 1995-2011 годах одержал 10 побед

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Заслуженный мастер спорта России. Двукратный обладатель престижной награды «Шахматный Оскар» (2000 и 2006 годы)

Заслуженный мастер спорта России. Двукратный обладатель престижной награды «Шахматный Оскар» (2000 и 2006 годы)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Владимир Крамник — специалист в области шахматных дебютов, автор нескольких книг по теории шахмат &lt;br> На фото: действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович (слева), почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин (второй слева), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и Владимир Крамник (справа)

Владимир Крамник — специалист в области шахматных дебютов, автор нескольких книг по теории шахмат
На фото: действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович (слева), почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин (второй слева), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и Владимир Крамник (справа)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Крамник дважды проводил матчи с компьютерной программой Deep Fritz: в 2002 году матч закончился ничьей, в 2006-м — победой компьютера

Крамник дважды проводил матчи с компьютерной программой Deep Fritz: в 2002 году матч закончился ничьей, в 2006-м — победой компьютера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 января 2019 года 43-летний Владимир Крамник объявил о завершении карьеры &lt;br> На фото: Владимир Крамник и Борис Гельфанд (справа)

29 января 2019 года 43-летний Владимир Крамник объявил о завершении карьеры
На фото: Владимир Крамник и Борис Гельфанд (справа)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

«Возможно, периодически я буду принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Кроме того, я продолжу появляться на мероприятиях, связанных с шахматами, чтобы популяризировать эту замечательную игру», — отметил гроссмейстер

«Возможно, периодически я буду принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Кроме того, я продолжу появляться на мероприятиях, связанных с шахматами, чтобы популяризировать эту замечательную игру», — отметил гроссмейстер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Крамник Владимир Борисович родился 25 июня 1975 года в Туапсе Краснодарского края. В шахматы его научил играть отец, в 9 лет мальчик стал чемпионом СССР среди юниоров, спустя два года выполнил норму кандидата в мастера спорта

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 11 лет получил приглашение в шахматную школу Михаила Ботвинника, где в то время преподавал Гарри Каспаров (на фото справа). Семья Крамника переехала в Москву. В 1991 году шахматист стал чемпионом мира среди юношей до 18 лет, в том же году получил звание международного гроссмейстера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

До 2000 года Крамнику не удавалось выиграть право на участие в чемпионском матче, в разные годы он проигрывал Гате Камскому, Борису Гельфанду, Алексею Широву

Фото: Bridget Jones / AP

В 2000 году Гарри Каспаров (на фото справа) должен был проводить защиту титула, однако от матчей с россиянином отказались Широв и Ананд. В результате Каспаров предложил стать своим соперником Владимиру Крамнику (в центре), тот согласился

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч проходил в Лондоне. Несмотря на то что фаворитом считался Гарри Каспаров, его соперник выиграл 2-ю и 10-ю партии, остальные сведя вничью, и одержал досрочную победу в матче со счетом 8,5:6,5. Владимир Крамник стал 14-м чемпионом мира в истории шахмат
На фото: Владимир Крамник (справа) и бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В 2004 году в Швейцарии Владимир Крамник защитил титул в матче против венгра Петера Леко. В 2006 году в Элисте состоялся объединительный матч версий ПША и ФИДЕ, соперником россиянина стал болгарский гроссмейстер Веселин Топалов (на фото слева). Крамник выиграл матч и получил титул абсолютного чемпиона мира

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В 2007 году ФИДЕ организовала турнир за звание чемпиона мира. Крамник разделил 2-3 места с Борисом Гельфандом и потерял титул. Новым чемпионом стал Вишванатан Ананд. В 2008 году в немецком Бонне Ананд и Крамник провели чемпионский матч-реванш, в котором сильнее вновь оказался индиец

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

После поражения в матче за звание чемпиона мира Крамник продолжал выступления в претендентских матчах и турнирах ФИДЕ
На фото: Владимир Крамник и международный гроссмейстер Василий Смыслов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лучший за последние годы результат россиянин показал в 2013 году на претендентском турнире в Лондоне, где разделил 1-2 места с норвежцем Магнусом Карлсеном

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В 2014 году на турнире претендентов в Ханты-Мансийске Крамник стал третьим На фото: Владимир Крамник с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Крамник — победитель ряда престижных международных соревнований. Наиболее успешно выступал на ежегодном турнире в Дортмунде, где в 1995-2011 годах одержал 10 побед

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Заслуженный мастер спорта России. Двукратный обладатель престижной награды «Шахматный Оскар» (2000 и 2006 годы)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Владимир Крамник — специалист в области шахматных дебютов, автор нескольких книг по теории шахмат
На фото: действующий президент ФИДЕ Аркадий Дворкович (слева), почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин (второй слева), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и Владимир Крамник (справа)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Крамник дважды проводил матчи с компьютерной программой Deep Fritz: в 2002 году матч закончился ничьей, в 2006-м — победой компьютера

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 января 2019 года 43-летний Владимир Крамник объявил о завершении карьеры
На фото: Владимир Крамник и Борис Гельфанд (справа)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

«Возможно, периодически я буду принимать участие в турнирах по рапиду и блицу. Кроме того, я продолжу появляться на мероприятиях, связанных с шахматами, чтобы популяризировать эту замечательную игру», — отметил гроссмейстер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все