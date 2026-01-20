Свинарники мэрии Краснодара за 350 млн рублей не нашли покупателей на торгах

Аукцион по реализации имущественного комплекса МУП «Совхоз "Прогресс"» признан несостоявшимся по подавляющему большинству лотов в связи с отсутствием заявок на участие. Из 10 лотов общей начальной стоимостью 350 млн руб. был приобретен только один — комплекс зданий строительного цеха в поселке Березовом — за 10,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», муниципальное унитарное предприятие «Совхоз "Прогресс"» зарегистрировано в Краснодаре в 1991 году. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Уставный капитал МУПа — 100 тыс. руб. Учредитель — администрация Краснодара. Основной предмет поставок по госконтрактам за последние пять лет — природная вода.

Открытые торги были объявлены в декабре 2025 года. На продажу выставили производственные здания, свинарники, складские помещения и вспомогательные сооружения. Самый дорогой лот стоимостью 79,8 млн руб. (гараж, здания бойни и кормоцеха, компрессорная, крематорий и свинарники). Также среди выставленных объектов — несколько свинарников общей стоимостью свыше 140 млн руб., складские комплексы за 25,4 млн руб., производственный цех с насосной за 23 млн руб. Все объекты расположены на земельных участках с различными кадастровыми номерами и находятся в поселке Березовом по переулку Желудевому, 71.

МУП «Совхоз "Прогресс"» признан банкротом решением Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2015 года. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была инициирована единственным кредитором — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.). По данным «Ъ-Юг», в ходе реализации совместного инвестпроекта со структурами ГК «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК) предпринимателя Олега Макаревича МУП «Совхоз "Прогресс"» перестало вести основную деятельность по разведению свиней и вошло в банкротство.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» пытаются продать на торгах уже десять лет. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В мае 2025 года ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи.

Дмитрий Михеенко