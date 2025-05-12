Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Никакого «Прогресса»

Покупатель имущества совхоза под Краснодаром отказался от сделки

Ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды до 2026 года земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи. Объекты реализовывались в ходе торгов по продаже имущества муниципального совхоза «Прогресс», признанного банкротом еще в 2015 году. Несостоятельность предприятия, занимавшегося разведением свиней, была инициирована его кредитором, связанным с известным краснодарским предпринимателем Олегом Макаревичем, после того как муниципалитет выявил ряд сомнительных сделок руководства совхоза с компанией бизнесмена. Юристы считают, что нынешний победитель торгов мог отказаться от заключения договора купли-продажи по причине необходимости рекультивации земельного участка для сельскохозяйственного использования или ради блокировки продажи актива.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий краснодарского МУП «Совхоз "Прогресс"» Анатолий Беликов сообщил об уклонении ростовского ООО «Мобитекс» от заключения договора купли-продажи системы очистных сооружений в поселке Березовом, а также права аренды земельного участка сельхозназначения. Как следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, компания-покупатель предложила за комплекс из десяти прудов-накопителей, а также право аренды на земельный участок площадью 388,2 тыс. кв. м — 129,5 млн руб. (начальная цена лота составляла 29,5 млн руб.). Теперь господин Беликов предлагает заключить договор купли-продажи имущества предприятия-банкрота участнику торгов, который предложил наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов. Имя участника торгов не называется.

Открытый аукцион по реализации имущества МУП «Совхоз "Прогресс"» состоялся в марте этого года на электронной торговой площадке Electro-torgi.ru. На торги было выставлено три лота общей стоимостью 59,2 млн руб. Первый лот — Система очистных сооружений и право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (срок аренды до 19 июля 2060 года) — имеет обременение. В конкурсной документации указано, что по данному объекту имеется предписание Россельхознадзора о проведении там рекультивации, направленной на введение данного земельного участка в сельхозпроизводство. Еще один лот, состоящий из комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Валдай-БИО-1500» и здания очистных сооружений, был продан по начальной стоимости (18,2 млн руб.) индивидуальному предпринимателю Артуру Саркисову. Торги по реализации третьего лота — комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Валдай-БИО-600» и здания очистных сооружений по начальной стоимости 11,5 млн руб. — признаны несостоявшимися.

Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок площадью 388,2 тыс. кв. м, аренда которого в том числе являлась предметом торгов, находится в Березовом сельском округе Краснодара по адресу: Почтовое отделение №31. Собственник земли для сельскохозяйственного использования — муниципалитет. Кадастровая стоимость участка — 2 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал МУП «Совхоз "Прогресс"» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была возбуждена по инициативе единственного кредитора — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.). По данным издания, в ходе реализации совместного инвестпроекта со структурами ГК «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК) предпринимателя Олега Макаревича предприятие перестало вести основную деятельность по разведению свиней и вошло в банкротство.

Имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» уже десять лет пытаются продать на торгах. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В ходе конкурсного производства актив подешевел почти на 40%. В итоге покупателем выступило краснодарское ООО «АСУ-Сервис», предложив цену на имущество банкрота 9,5 млн руб. В январе 2023 года на торги за 319,6 млн руб. выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза — гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарники, склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции. В итоге большинство лотов так и не нашли покупателей по причине отсутствия на торгах заявок. Реализовывались преимущественно мелкие лоты — объекты движимого и недвижимого имущества.

Что касается ситуации с уклонением победителя последних торгов от заключения договора купли-продажи, то, по мнению генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, вероятно, ООО «Мобитекс» после более детального изучения приобретаемого имущества обнаружило проблемы, которые делают сделку экономически нецелесообразной. В пользу этой версии, по словам юриста, говорит упомянутое в описании лота предписание Южного межрегионального управления Россельхознадзора о необходимости рекультивации земельного участка. Стоимость таких мероприятий, отмечает госпожа Барабаш, может оказаться настолько высокой, что даже при значительном дисконте к рыночной стоимости самого имущества сделка становится невыгодной.

«Нельзя исключать и вероятность недобросовестного поведения участника торгов. В практике банкротства встречаются случаи, когда искусственно завышенные ценовые предложения (как в этом случае) используются для блокировки продажи актива определенным лицам или для затягивания процедуры банкротства. Победитель торгов мог изначально не планировать заключать договор, а участвовал в аукционе с целью сорвать продажу имущества конкретному заинтересованному лицу (например, конкуренту). Также причина может скрываться и в возникших у победителя проблем с финансированием»,— комментирует Анна Барабаш.

Эксперт отмечает, что если второй участник, которому конкурсный управляющий предложил приобрести актив, также откажется от заключения договора, имущество будет выставлено на повторные торги.

Дмитрий Михеенко

Новости компаний Все