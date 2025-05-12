Никакого «Прогресса»

Ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды до 2026 года земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи. Объекты реализовывались в ходе торгов по продаже имущества муниципального совхоза «Прогресс», признанного банкротом еще в 2015 году. Несостоятельность предприятия, занимавшегося разведением свиней, была инициирована его кредитором, связанным с известным краснодарским предпринимателем Олегом Макаревичем, после того как муниципалитет выявил ряд сомнительных сделок руководства совхоза с компанией бизнесмена. Юристы считают, что нынешний победитель торгов мог отказаться от заключения договора купли-продажи по причине необходимости рекультивации земельного участка для сельскохозяйственного использования или ради блокировки продажи актива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий краснодарского МУП «Совхоз "Прогресс"» Анатолий Беликов сообщил об уклонении ростовского ООО «Мобитекс» от заключения договора купли-продажи системы очистных сооружений в поселке Березовом, а также права аренды земельного участка сельхозназначения. Как следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, компания-покупатель предложила за комплекс из десяти прудов-накопителей, а также право аренды на земельный участок площадью 388,2 тыс. кв. м — 129,5 млн руб. (начальная цена лота составляла 29,5 млн руб.). Теперь господин Беликов предлагает заключить договор купли-продажи имущества предприятия-банкрота участнику торгов, который предложил наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов. Имя участника торгов не называется.

Открытый аукцион по реализации имущества МУП «Совхоз "Прогресс"» состоялся в марте этого года на электронной торговой площадке Electro-torgi.ru. На торги было выставлено три лота общей стоимостью 59,2 млн руб. Первый лот — Система очистных сооружений и право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (срок аренды до 19 июля 2060 года) — имеет обременение. В конкурсной документации указано, что по данному объекту имеется предписание Россельхознадзора о проведении там рекультивации, направленной на введение данного земельного участка в сельхозпроизводство. Еще один лот, состоящий из комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Валдай-БИО-1500» и здания очистных сооружений, был продан по начальной стоимости (18,2 млн руб.) индивидуальному предпринимателю Артуру Саркисову. Торги по реализации третьего лота — комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод «Валдай-БИО-600» и здания очистных сооружений по начальной стоимости 11,5 млн руб. — признаны несостоявшимися.

Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок площадью 388,2 тыс. кв. м, аренда которого в том числе являлась предметом торгов, находится в Березовом сельском округе Краснодара по адресу: Почтовое отделение №31. Собственник земли для сельскохозяйственного использования — муниципалитет. Кадастровая стоимость участка — 2 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», в августе 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал МУП «Совхоз "Прогресс"» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была возбуждена по инициативе единственного кредитора — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.). По данным издания, в ходе реализации совместного инвестпроекта со структурами ГК «Южная многоотраслевая корпорация» (ЮМК) предпринимателя Олега Макаревича предприятие перестало вести основную деятельность по разведению свиней и вошло в банкротство.

Имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» уже десять лет пытаются продать на торгах. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В ходе конкурсного производства актив подешевел почти на 40%. В итоге покупателем выступило краснодарское ООО «АСУ-Сервис», предложив цену на имущество банкрота 9,5 млн руб. В январе 2023 года на торги за 319,6 млн руб. выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза — гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарники, склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции. В итоге большинство лотов так и не нашли покупателей по причине отсутствия на торгах заявок. Реализовывались преимущественно мелкие лоты — объекты движимого и недвижимого имущества.

Что касается ситуации с уклонением победителя последних торгов от заключения договора купли-продажи, то, по мнению генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, вероятно, ООО «Мобитекс» после более детального изучения приобретаемого имущества обнаружило проблемы, которые делают сделку экономически нецелесообразной. В пользу этой версии, по словам юриста, говорит упомянутое в описании лота предписание Южного межрегионального управления Россельхознадзора о необходимости рекультивации земельного участка. Стоимость таких мероприятий, отмечает госпожа Барабаш, может оказаться настолько высокой, что даже при значительном дисконте к рыночной стоимости самого имущества сделка становится невыгодной.

«Нельзя исключать и вероятность недобросовестного поведения участника торгов. В практике банкротства встречаются случаи, когда искусственно завышенные ценовые предложения (как в этом случае) используются для блокировки продажи актива определенным лицам или для затягивания процедуры банкротства. Победитель торгов мог изначально не планировать заключать договор, а участвовал в аукционе с целью сорвать продажу имущества конкретному заинтересованному лицу (например, конкуренту). Также причина может скрываться и в возникших у победителя проблем с финансированием»,— комментирует Анна Барабаш.

Эксперт отмечает, что если второй участник, которому конкурсный управляющий предложил приобрести актив, также откажется от заключения договора, имущество будет выставлено на повторные торги.

Дмитрий Михеенко