Спецпредставитель Путина Дмитриев прибыл в Давос

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос. Об этом он сам сообщил в X.

Господин Дмитриев снабдил свой пост коллажем с изображением мировых лидеров, сидящих вокруг охваченного огнем земного шара. На второй картинке изображен постапокалиптический мир. Подпись: «Давос. Место, где глобализаторы обсуждают коллапс глобализма. Это конец их нового мирового порядка?»

Axios сообщал, что в Швейцарии господин Дмитриев встретится со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.