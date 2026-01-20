Дмитриев, Уиткофф и Кушнер начали встречу в Давосе

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прибыли в Дом США в Давосе. Об этом сообщили Reuters и ТАСС.

Ожидается, что стороны обсудят план президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине, отмечает ТАСС.

С 19 по 23 января в Давосе проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). Кирилл Дмитриев прибыл в швейцарский город 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку на форум. По официальной версии украинской стороны, он решил остаться на Украине для координации работ по восстановлению объектов энергетики.

