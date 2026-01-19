Порыв теплотрассы в центре Ростова оставил без тепла девять жилых домов

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из-за порыва теплотрассы на ул. Турмалиновской без теплоснабжения остались девять жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теплоснабжение приостановлено в домах по ул. Турмалиновской, 87/1, 85 «А», 85/1, 83, 79/1, 62, 60, пер. Обуховскому, 3 и пр-ту Нагибина,12 «А».

Ориентировочное время завершения ремонтных работ — до 20:00 19 января.

Наталья Белоштейн