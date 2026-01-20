Со склада прочь

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, которым предлагается ускорить процесс возвращения в оборот оставленных на площадках таможни не востребованных импортерами автомобилей и товаров: на практике действительно заинтересованные в возврате своего имущества владельцы забирают его в течение семи дней. В остальных случаях грузы продолжают занимать свободное место на складах — это может продолжаться до полугода, вплоть до исполнения решения суда о передаче их государству. За это время некоторые товары приходят в негодность, что затрудняет их реализацию уже после обращения в казну. Та же проблема в предыдущие годы фиксировалась в вопросе эффективного распоряжения конфискатом и вещдоками — то, что реализовать не удалось, государству приходилось утилизировать за свой счет.

Правительство в лице Минфина и подведомственной ему ФТС добивается ускорения процесса передачи в федеральную собственность «брошенных» на складах таможни автомобилей и товаров для их последующей приватизации — предусматривающий это законопроект одобрен Госдумой в первом чтении 20 января.

Документом, в частности, предлагается сократить с 60 до 30 дней период извещения владельцев о необходимости обращения за оставленным ими имуществом на сайте ФТС.

По мнению авторов законопроекта, это должно положительно отразиться на сроках перехода «социально значимых товаров» в собственность государства.

Поясним: для проведения таможенного досмотра должностное лицо может потребовать оставить автомобиль и перевозимые в нем товары на открытой площадке таможенного органа либо на складе временного хранения. По действующему законодательству таким образом это имущество может храниться до его возврата владельцу либо его уполномоченному представителю.

На практике, однако, зачастую на такие грузы доначисляются таможенные и налоговые платежи, делающие возврат за ними владельцев экономически неоправданным — в итоге невостребованные автомобили и товары остаются на площадках ФТС вплоть до их обращения в федеральную собственность, отмечают авторы инициативы.

По статистике, за задержанными таможней товарами возвращаются только 6% владельцев, причем, как правило, они делают это не позже чем через семь дней после размещения информации на официальном сайте ФТС (а значит, более продолжительные сроки извещения не гарантируют того, что за грузом обязательно вернутся).

Более того, зачастую собственники попросту стараются избежать «административной или уголовной ответственности» и потому намеренно не забирают оставленный товар, подчеркивают разработчики инициативы.

Так, всего с апреля 2023 по декабрь 2024 года ФТС разместила на своем сайте информацию о 88 транспортных средствах и товарах общим весом около 400 тонн. Суды по обращению в федеральную собственность идут в отношении 66 товарных партий общим весом почти 200 тонн, а 12 товарных партий весом 35 тонн уже переданы в собственность государства, говорится в сопроводительном документе к проекту.

Продолжительность процесса по передаче в казну такого имущества может составлять до полугода (после этого таможенные органы по решению суда передают их Росимуществу, Федеральной службе судебных приставов, Росгвардии и другим уполномоченным органам, уточнили “Ъ” в пресс-службе ФТС). За это время товар становится «непригодным для использования по назначению», поскольку утрачивает «потребительские свойства» — это негативно отражается на перспективах его перепродажи, а также приводит к заполнению складов временного хранения сверх нормы, что ведет к дополнительным затратам федерального бюджета и мешает таможенникам надлежащим образом проверять остальные товарные партии.

На решение схожей проблемы, напомним, были направлены меры по унификации правил продажи изъятых вещдоков и скоропортящихся вещей по аналогии с конфискатом (см. “Ъ” от 26 июня 2021 года). До этого Счетная палата в течение нескольких лет фиксировала проблему неэффективного распоряжения изъятым и конфискованным имуществом: продать получалось минимальную долю, причем по заниженной стоимости. То, что реализовать не удавалось, государству приходилось утилизировать за свой счет. На таможенный конфискат, отметим, распространится и унифицированный порядок торгов госактивами — законопроект о нем принят Госдумой в декабре прошлого года ради увеличения поступлений в бюджет (см. “Ъ” от 30 июля и 22 декабря 2025 года).

