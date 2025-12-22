Госимущество отдают в руки конкуренции

Торги госимуществом будут проходить по единым правилам по аналогии с госзакупками, участие в них станет бесплатным — масштабный проект ФАС, призванный поднять уровень конкуренции на рынке, принят Госдумой в заключительном чтении и должен заработать с 1 июля 2026 года. Таким образом, подходит к концу многолетняя история его согласования: ведомства тормозили процесс, отстаивая свои полномочия по контролю продаж отраслевых госактивов. Электронные торговые площадки, где будет продаваться имущество, документ оценивает положительно, но отмечает, что теперь им придется искать новые способы заработка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе ФАС Максиму Шаскольскому при поддержке правительства удалось провести через Госдуму давний проект службы о едином порядке продаж госимущества на торгах

ФАС удалось добиться принятия законопроекта об унификации правил продажи государственного и муниципального имущества на торгах по аналогии с госзакупками — этим она занималась в течение последних 15 лет (см. “Ъ” от 30 июля). Проект поправок к закону «О защите конкуренции», в который оформлена масштабная инициатива ФАС, 18 декабря принят Госдумой во втором и заключительном третьем чтении и направлен в Совет федерации. При успешном прохождении новый порядок вступит в силу 1 июля 2026 года.

Актуальная версия документа сохранила основные положения: поправки предусматривают бесплатный доступ всех участников к торгам и описывают порядок контроля их проведения с помощью госинформсистемы (ГИС) «Независимый регистратор». По данным ГИС «Торги», в 2024 году в электронной форме было проведено 565 тыс. имущественных торгов на 1,23 трлн руб., но состоялись только 16,7% на 205 млрд руб. Еще 9,68% торгов на 140 млрд руб.— в процессе проведения, то есть доля несостоявшихся (без возможности заключить договор) — 72,9% всех торгов на 895 млрд руб.

Сохранена и роль электронных торговых площадок (ЭТП) в системе торгов госимуществом — вокруг этого вопроса, напомним, была построена главная интрига летнего рассмотрения документа на правкомиссии по законопроектной деятельности (см. “Ъ” от 1 августа). Для участия в торгах желающим нужно будет зарегистрироваться на одной из восьми аккредитованных для проведения госзакупок ЭТП и внести задаток, который после выбора победителя возвращается всем участникам без исключения.

Информация же о договорах будет передаваться в ГИС «Торги» (оператор — Федеральное казначейство). Отметим, что документом также предусмотрена обязанность заключения договора с единственным участником торгов. Кроме того, закреплена возможность платного привлечения в качестве организаторов торгов «специализированных организаций» из перечня юрлиц, допущенных к участию в продаже приватизируемого федерального имущества от имени РФ (в том числе инвестбанков) — за счет покупателя.

В ФАС отмечают, что нововведения позволят повысить уровень конкуренции на рынке, поднимут доходы бюджетов на всех уровнях, обеспечат прозрачность процедур и равный доступ к приватизируемому госимуществу. ЭТП со своей стороны также положительно оценивают проект. «Унификация давно назрела, она была вопросом времени»,— говорит руководитель управления развития отраслевых проектов «РТС-тендер» Виктор Баранов. Период до середины 2026 года, когда законопроект должен вступить в силу, он называет переходным — к этому времени рынок сможет подготовиться к внедрению нововведений. Генеральный директор ЭТП «ТЭК-Торг» Марат Загидуллин принятие поправок также называет «закономерным этапом развития цифровой инфраструктуры РФ». «При грамотной реализации мы ожидаем роста эффективности торгов и объема поступлений в бюджет уже в 2026 году»,— отметил он, подчеркнув при этом, что отказ от взимания платы с участников торгов «ставит перед операторами ЭТП задачу поиска новых моделей финансовой устойчивости без ущерба для качества сервисов».

Причиной затяжного прохождения разработанных ФАС нововведений была разнонаправленность ведомственных интересов внутри правительства: министерства ссылались на невозможность проведения торгов специфическими отраслевыми активами по общим правилам (продажа госимущества и прав его аренды регулируется большим количеством отраслевых документов, в которые также вносятся правки об унификации). «Сломить» сопротивление ведомств, желающих отстоять свою самостоятельность в вопросе контроля рынка торгов госимуществом, удалось благодаря общему треку Белого дома по цифровизации и унификации подходов к работе.

Полина Попова, Олег Сапожков