Правила хорошего торга

Комиссия Белого дома по законопроектной деятельности сняла последние препятствия на пути к принятию законопроекта об унификации продаж госимущества по аналогии с госзакупками. Сам проект оформлен в виде поправок к закону «О защите конкуренции» и вводит единые правила продажи государственной и муниципальной собственности. Новая версия документа, который пока еще может вступить в силу уже 1 сентября, одновременно упрощает доступ претендентов к торгам и ужесточает контроль за их проведением, а также вводит положения об обязательной регистрации покупателей на электронных площадках, допущенных к размещению госзаказа. Все сделки должны будут заключаться на аукционах в госинформсистеме «Торги» и подключенных к ней электронных торговых площадках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вводя единый аукционный порядок продаж всего государственного, власти рассчитывают на рост поступлений в испытывающий нехватку доходов бюджет

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Вводя единый аукционный порядок продаж всего государственного, власти рассчитывают на рост поступлений в испытывающий нехватку доходов бюджет

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в секретариате вице-премьера — главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, правительственная комиссия по законопроектной деятельности 29 июля одобрила поправки ко второму чтению проекта закона об унификации продаж госимущества на торгах. Теперь они будут вынесены на заседание правительства 31 июля и в ближайшее время направлены в Госдуму, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Первое чтение документа в Думе прошло в марте. Сам же проект был внесен в парламент в январе после 15 лет острых обсуждений в правительстве. За это время он успел побывать и самостоятельным законопроектом «Об универсальных торгах», и поправками к закону о конкуренции, но до 2025 года в силу разнородности ведомственных интересов не имел шансов на согласование. Однако значительная цифровизация и унификация подходов правительства Михаила Мишустина к работе в конце концов позволила вице-премьеру Дмитрию Григоренко «продавить» сопротивление министерств и согласовать разработку ФАС.

Суть ее сводилась к введению единых правил продажи государственной и муниципальной собственности. Все сделки с такими активами предполагалось заключать на аукционах в госинформсистеме (ГИС) «Торги», предназначенной для публикации информации о соответствующих процедурах и оформления продаж, и на подключенных к ней электронных торговых площадках (ЭТП, см. “Ъ” от 13 января). Это, как ожидается, должно решить проблему недостаточной конкуренции в этой сфере и увеличить размер доходов всех уровней бюджетной системы (см. “Ъ” от 14 января). «Переход к обязательным электронным торгам на проверенных федеральных площадках — это логичное развитие института торгов. В частности, унификация правил проведения торгов и подачи заявок создаст комфортные и равные условия для всех участников. Новые поправки позволят максимально упростить взаимодействие бизнеса и государства, сократить издержки и повысить уровень конкуренции и прозрачности на торгах»,— подчеркивают в секретариате господина Григоренко.

По данным “Ъ”, в поправки ко второму чтению, кроме редакционных корректировок, включен ряд содержательных изменений, которые предполагают упрощение доступа к торгам покупателей и повышение уровня контроля за соблюдением процедур. Так, чтобы принять участие в торгах, претенденты должны будут пройти регистрацию на электронных торговых площадках из перечня ЭТП, сейчас допущенных к размещению госзаказа, площадки же будут передавать в ГИС «Торги» информацию о заключенных на них договорах. Участие в торгах будет для покупателей казенного имущества бесплатным, а сделанные ими задатки операторы ЭТП обязаны будут вернуть. Мониторинг всех действий операторов, организаторов и участников торгов будет осуществлять ГИС «Независимый регистратор», которая уже применяется для выявления нарушений в процессе электронных торгов при проведении госзакупок, подчеркнули в пресс-службе ФАС.

Напомним, до сих пор по действующему законодательству продажа имущества и прав его аренды, земле- и недропользования, квот на вылов рыбы и т. п. регулируется множеством отраслевых актов, что создает препятствия для участия в торгах представителей бизнеса, негативно отражается на уровне конкуренции и, как следствие, не лучшим образом сказывается на доходах государства. Тем не менее, отстаивая отраслевую самостоятельность, министерства ссылались на невозможность регулирования процессов продажи специфических отраслевых активов на общих правилах, обосновывая это особенностями оценки объектов и выстраивания сделок, рисками потерять контроль за их проведением и необходимостью затрат на внедрение нововведений. Теперь же проект воспринимается в ведомствах как логичное и назревшее продолжение унификации госзакупок товаров и услуг (см. “Ъ” от 14 января). В правительстве рассчитывали, что закон вступит в силу уже 1 сентября, однако сроки реализации этого сценария крайне сжаты: весенняя сессия Госдумы заканчивается 3 августа, и есть шансы, что поправки «уйдут» на осень, а сроки вступления в силу придется корректировать.

Впрочем, на перспективах «замыкания» управления государственным имущественным комплексом в единый контур это не скажется. Напомним, осенью 2024 года правительство одобрило разработку Единой цифровой платформы (ЕЦП) в сфере управления недвижимым и движимым имуществом всех публичных собственников, частью которой, как предполагается, станет уже упомянутая ГИС «Торги». Как отмечали тогда в аппарате Дмитрия Григоренко, ЕЦП будет обеспечивать контроль за объектом не только в момент его выставления на торги, но и задолго до того, как будет принято решение о его продаже (см. “Ъ” от 4 октября 2024 года). С учетом подобных намерений представляется, что законопроект будет принят с высокой вероятностью.

Полина Попова, Венера Петрова, Олег Сапожков