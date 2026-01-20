По факту ДТП с тремя погибшими на трассе в Ростовской области возбудили уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими на автодороге Элиста—Ремонтное—Зимовники. Следователи разбираются в обстоятельствах нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 59-летний водитель Renault Duster столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ во время попытки совершить обгон.

В результате аварии погиб водитель иномарки и два пассажира: 68 и 33 лет. Пострадавшего трехлетнего ребенка доставили в больницу.

Выясняются обстоятельства происшедшего.

Мария Хоперская