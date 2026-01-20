На трассе в Ростовской области в аварии погибли три человека, пострадал ребенок
В Ростовской области в ДТП погибли три человека, пострадал трехлетний ребенок. Авария случилась утром 20 января на автодороге «Элиста-Ремонтное-Зимовники», сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что на автодороге столкнулись автомобиль Renault Duster и грузовик «МАЗ». От удара иномарка загорелась.
В результате случившегося погибли три человека, все они находились в Renault Duster. Также пострадал трехлетний ребенок, его госпитализировали.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.