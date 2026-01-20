ИП Богатый признался в отсутствии денег на покупку «Домодедово»

Единственный претендент на участие в аукционе по покупке аэропорта Домодедово — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — признался, что у него нет денег на покупку аэрогавани.

«Я просто хотел подать заявку, чтобы все видели, что принять участие в торгах может каждый»,— заявил господин Богатый в интервью MSK1.RU. Он добавил, что если бы торги состоялись, то он нашел бы нужную сумму для покупки аэропорта. Также господин Богатый заявил, что сумма, которую государство требует за воздушную гавань Домодедово, прилично завышена.

Аэропорт Домодедово был выставлен на аукцион по начальной цене 132,2 млрд руб. Торги должны были проходить сегодня. Однако аукцион отменился, поскольку комиссия не допустила господина Богатого до участия из-за отсутствия у него необходимых документов. Евгений Богатый зарегистрировал ИП в 2023 году. Среди его видов деятельности указаны торговля и строительство, следует из выписки из ЕГРИП.

О планах провести аукцион стало известно в декабре, а заявки на участие принимались с 13 по 19 января. Ранее Домодедово принадлежало бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и юрлицам. В июне 2025 года подмосковный Арбитражный суд изъял аэропорт в пользу государства по иску Генпрокуратуры.

