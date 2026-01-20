Аукцион по продаже Домодедово отменили из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся. На торги был заявлен только один участник, но его не допустили, следует из материалов площадки. Согласно сообщению, в конкурсе хотел участвовать только индивидуальный предприниматель Богатый Евгений Витальевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О планах провести аукцион стало известно в декабре. Заявки принимались с 13 по 19 января. Начальная цена лота превышала 132 млрд руб. Был объявлен шаг в 1%. Глава Минфина Антон Силуанов в конце прошлого года говорил, что потенциальный покупатель к тому моменту уже появился. После новогодних праздников объявление о продаже авиагавани за 132,2 млрд руб. ненадолго появлялось на «Авито», продавцом было указано «ПАО "Банк ПСБ"».

Домодедово ранее принадлежало бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и юрлицам. В июне прошлого года подмосковный Арбитражный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял аэропорт в пользу государства. Стратегическое для страны предприятие оценивалось в 1 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Прилет в зону конфискации».