Крупнейшая российская сеть магазинов дрогери «М.Косметик» запустила первый даркстор в Краснодаре с ассортиментом в 23 тыс. позиций и доставкой в радиусе 20 км для миллиона жителей города. Об этом сообщает пресс-служба компании «Магнит».

Даркстор расположился по адресу: ул. Васнецова, 39. Его товарная линейка почти втрое превышает стандартную для обычных торговых точек сети — 8 тыс. наименований. Более 10 тыс. позиций ранее были недоступны покупателям «М.Косметик». Компания расширила предложение российских брендов ухода за кожей и бытовой химии, добавила новые марки косметики и средств для волос. В перспективе ассортимент увеличится до 40 тыс. позиций.

Средняя продолжительность доставки составляет около часа. После тестирования краснодарского проекта в 2026 году «М.Косметик» намерена масштабировать модель на другие крупные города.

«Благодаря большей площади и операционным процессам, ориентированным только на работу с онлайн-заказами, мы можем предлагать клиентам существенно больший выбор товаров в категории косметики, парфюмерии, бытовой химии и других популярных непродовольственных категориях, сохраняя возможность быстрой доставки»,— отметил директор бизнес-формата «Фудтех» Антон Зубов.

В прошлом году «М.Косметик» запустила доставку из грейсторов в Москве и Санкт-Петербурге, переоборудовав 79 действующих магазинов. Их ассортимент составляет около 11 тыс. наименований против стандартных 8 тыс. Объекты подбирались для охвата доставкой всего города за час.

В ноябре 2025 года «Магнит» провел ребрендинг сети «Магнит Косметик», преобразовав ее в «М.Косметик» с выделением отдельного бьюти-бренда «М.Кос». Первый бьюти-стор «М.Кос» открылся в Краснодаре.

Алина Зорина