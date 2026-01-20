Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Кубани за неделю выявили более 3,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ

За третью неделю 2026 года на Кубани выявили 3821 случай заболевания ОРВИ, включая 910 эпизодов гриппа, что в 5,8 раза ниже эпидемиологического порога. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Более 67% заболевших составляют люди старше 15 лет. Причиной болезни стали вирусы сезонного гриппа А, риновирусы, аденовирусы и возбудители парагриппа. Медики рекомендуют при недомогании ограничить контакты с окружающими, а в случае болезни оставаться дома и обращаться в лечебные учреждения.

За вторую неделю этого года в Краснодарском крае выявили 3031 случай заболевания ОРВИ, в том числе 1036 случаев гриппа. Это в 6,7 раза ниже эпидемиологического порога.

