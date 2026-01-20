Школу в станице под Горячим Ключом закрыли из-за отключения отопления

В школе № 6 станицы Саратовской под Горячим Ключом 20 января отменили занятия из-за отключения отопления. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sergey_belopolskyi Фото: t.me / sergey_belopolskyi

Причиной стал сбой в поставке дизельного топлива на котельную, обслуживающую учебное заведение. Температура в кабинетах не соответствовала нормативам еще накануне, а сегодня котельную полностью остановили.

«Понимаю тревогу родителей и полностью разделяю ваше возмущение: в зимний период такие ситуации недопустимы. Приношу извинения всем семьям за доставленные неудобства»,— заявил господин Белопольский.

Глава города поручил провести служебную проверку и оценить действия всех ответственных лиц. По результатам расследования виновных привлекут к ответственности.

Сергей Белопольский отметил, что завтра школа должна работать в обычном режиме. Пропущенный учебный день перенесут на ближайшую субботу, чтобы избежать сбоя в образовательной программе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре за прошедшую неделю муниципальная Служба спасения отработала 71 обращение жителей на фоне неблагоприятных погодных условий.

Никита Бесстужев