В Краснодаре спасатели за неделю отработали 71 выезд из-за непогоды

В Краснодаре за прошедшую неделю муниципальная Служба спасения отработала 71 обращение жителей на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / emnaumov Фото: t.me / emnaumov

Основная часть заявок была связана с ликвидацией подтоплений, распилом деревьев, упавших под тяжестью снега, и помощью на местах ДТП. Спасатели также замеряли толщину льда на Карасунских и Покровских озерах, в Затоне реки Кубани и обкалывали лед у берегов, обеспечивая безопасность.

За отчетный период в городе ликвидировали 11 пожаров, большинство из которых произошло из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов и печного отопления. Крупнейшие возгорания тушили в поселке Знаменском, где горел жилой дом площадью 100 кв. м, и в хуторе Черников, где пожар охватил сварочный цех на 70 кв. м.

Кроме того, спасатели с помощью спецтехники разбирали завалы, осушали квартиры и дома после пожаров, применяли тепловые пушки для сушки помещений, а также оказывали помощь водителям, чьи автомобили, включая тяжелую технику, съехали в кюветы. Параллельно велась откачка дождевой и грунтовой воды с придомовых территорий и расчистка улиц от аварийных деревьев.

Евгений Наумов призвал жителей Краснодара соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать опасных игр у воды.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре 18 января девочка-подросток провалилась под лед на одном из городских водоемов, отойдя от берега примерно на пять метров. Инцидент произошел во время попытки сделать селфи на замерзшем озере.

Никита Бесстужев