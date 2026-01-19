Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре спасатели за неделю отработали 71 выезд из-за непогоды

В Краснодаре за прошедшую неделю муниципальная Служба спасения отработала 71 обращение жителей на фоне неблагоприятных погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Евгений Наумов.

Фото: t.me / emnaumov

Фото: t.me / emnaumov

Основная часть заявок была связана с ликвидацией подтоплений, распилом деревьев, упавших под тяжестью снега, и помощью на местах ДТП. Спасатели также замеряли толщину льда на Карасунских и Покровских озерах, в Затоне реки Кубани и обкалывали лед у берегов, обеспечивая безопасность.

За отчетный период в городе ликвидировали 11 пожаров, большинство из которых произошло из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов и печного отопления. Крупнейшие возгорания тушили в поселке Знаменском, где горел жилой дом площадью 100 кв. м, и в хуторе Черников, где пожар охватил сварочный цех на 70 кв. м.

Кроме того, спасатели с помощью спецтехники разбирали завалы, осушали квартиры и дома после пожаров, применяли тепловые пушки для сушки помещений, а также оказывали помощь водителям, чьи автомобили, включая тяжелую технику, съехали в кюветы. Параллельно велась откачка дождевой и грунтовой воды с придомовых территорий и расчистка улиц от аварийных деревьев.

Евгений Наумов призвал жителей Краснодара соблюдать меры пожарной безопасности и не допускать опасных игр у воды.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре 18 января девочка-подросток провалилась под лед на одном из городских водоемов, отойдя от берега примерно на пять метров. Инцидент произошел во время попытки сделать селфи на замерзшем озере.

Никита Бесстужев

Новости компаний Все