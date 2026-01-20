«Инициатива позволит увеличить количество потенциальных покупателей»

Депутаты Госдумы РФ предложили подкорректировать ставку по льготной ипотеке, сделав ее дифференцированной и привязав к количеству детей в семье. Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждалась ставка 12% на одного ребенка, однако после обсуждения остановились на 10%. С рождением каждого следующего ребенка процент по ипотеке будет снижаться. По мнению парламентария, такая мера должна сделать программу максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость. Как считает руководитель ипотечного отдела «Инсити девелопмент» Алена Мухаметуллина, дифференциация позволит расширить круг лиц, которые смогут воспользоваться программой семейной ипотеки.

Алена Мухаметуллина

Фото: предоставлено автором

«Если предлагаемые изменения не будут адресными (с региональными особенностями или возрастными ограничениями, например), то мы уверены, что новые условия позволят увеличить прирост доли продаж первичного жилья. Период адаптации неизбежен, но в случае реализации данных изменений отдельной категории граждан представится возможность воспользоваться льготным кредитом на более выгодных условиях.

На рост стоимости квадратного метра влияют многие факторы, в том числе и банковские условия. Считаем, что новые меры поддержки семей с детьми не должны существенно отразиться на ценообразовании. Но есть ряд других факторов, которые влекут за собой увеличение цены на недвижимость, такие как инфляция, стоимость стройматериалов, логистика и прочие.

Инициатива, как ранее уже было озвучено, по нашему мнению, позволит увеличить количество потенциальных покупателей, что даст возможность реализовывать объекты в хорошем объеме, а также послужит поводом для улучшения жилищных условий многодетным семьям.

Дифференциация — это дополнительный инструмент для стимуляции рождаемости, что повлечет за собой необходимость в покупке жилья. Выгоду однозначно можно ожидать».