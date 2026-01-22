Трамп пригласил Путина в «Совет мира», так как у него есть контроль и власть

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему пригласил президента России Владимира Путина присоединиться к «Совету мира» по восстановлению сектора Газа.

«Мы хотим, (чтобы в "Совет мира" вступили. — “Ъ”) все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть»,— сказал господин Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе (выступление опубликовано на YouTube-канале Associated Press). Он добавил, что США пока не получили отказа ни от одной страны, и многие государства приглашение уже приняли.

Ранее Владимир Путин поблагодарил за приглашение и заявил, что Россия готова внести в организацию $1 млрд, предложив использовать для этого российские активы, замороженные в США.

Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. В его исполнительный комитет вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Американский президент запланировал подписать соглашения о создании организации 22 января. Свое участие подтвердили главы Белоруссии, Венгрии, Казахстана и ОАЭ.