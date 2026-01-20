Бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчину признали невменяемым

Следственный комитет России завершил расследование дела Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Он признан невменяемым.

В отношении 31-летнего Витикова возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в состоянии невменяемости (ч. 3 ст. 30, п. п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно которой, он «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Поэтому суд должен будет решить вопрос «о применении принудительных мер медицинского характера», уточнил СКР. Источник «РИА Новости» рассказал, что дело поступило в суд в Химках.

В июне 2025 года СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. Владимир Витиков был арестован. На суде он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По данным следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшего мальчика в июле выписали из больницы.