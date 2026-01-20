В ярославской больнице испытывают лекарство от ожирения

В Ярославской клинической больнице № 3 проводятся клинические исследования тройной дозы семаглутида — активного вещества в препаратах для лечения диабета и снижения избыточного веса. Об этом сообщает посвященный индустрии здравоохранения портал Vademec.

Ранее фармацевтическая компания «Герофарм» получила разрешение Минздрава РФ на проведение клинических исследований I фазы препарата GP40331 — семаглутида в дозировке 7,2 мг. Стандартная дозировка составляет 2,4 мг.

Клинические исследования, как уточняет Vademec, начались 30 декабря 2025 года. «Работа будет проводиться в формате открытого рандомизированного исследования сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности двух лекарств в параллельных группах у 150 здоровых добровольцев»,— сообщает издание. Завершить испытания планируется в 2027 году.

«Герофарм» намерена сравнить свою разработку и Wegovy от датской компании Novo Nordisk — мирового лидера в лечении сахарного диабета, первым препаратом которого с семаглутидом стал «Оземпик», предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа. Wegovy официально показан для снижения веса при ожирении.

В настоящее время датская компания тоже исследует эффективность тройной дозы. Vademec подчеркивает, что в январе прошлого года Агентство по регулированию лекарственных средств и медизделий Великобритании одобрило применение тройной дозы семаглутида. Регулятор разрешил еженедельное введение в виде трех инъекций Wegovy по 2,4 мг для контроля веса у взрослых пациентов с ожирением при индексе массы тела более 30.

Два года назад «Герофарм» выпустил «Семавик» — аналог «Оземпика». Препарат заменил ушедший с рынка оригинальный «Оземпик».