«Семавик» теснит оригинал

Датская Novo Nordisk пытается остановить экспорт российского аналога «Оземпика». «Герофарм» выпускает «Семавик» уже два года. Препарат на основе семаглутида заменил ушедший с рынка оригинальный «Оземпик». По данным аналитической компании DSM Group, за первые девять месяцев в аптечных сетях продажи этого средства выросли почти в три раза по сравнению с 2024-м и достигли 13 млрд руб. На долю Novo Nordisk в прошлом году пришлось только 3% от общей суммы продаж.

В этом году «Герофарм» вывела свой дженерик на три иностранных рынка: в Казахстан, Азербайджан и в Парагвай. Как писал “Ъ”, первые 10 тыс. упаковок отправились в страну еще в октябре. И претензии датской компании вызваны страхом потерять еще и зарубежных покупателей, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «Все началось с того, что компания Novo Nordisk приняла решение вывести с российского рынка свой оригинальный препарат. Судя по всему, у них просто технически не хватало возможностей для производства необходимого объема, потому что спрос во всем мире резко вырос, начался буквально ажиотаж, люди массово начали применять "Оземпик" не по прямому показанию, а с целью лечения ожирения. Соответственно, две российские компании очень быстро на это среагировали, достаточно оперативно смогли вывести свои аналоги, спрос на которые рос колоссальными темпами.

Сейчас "Семавик" от компании "Герофарм" занимает второе место с точки зрения продаж на российском розничном рынке. Компания буквально за два года проделала огромную работу и техническую, и юридическую, и организационную. Продажи очень значительные, и, конечно, компания хочет масштабировать этот успех и стремится развивать экспортные направления. Но с этим сейчас достаточно серьезные сложности. Юридические моменты, которые позволяли бы это сделать, трактуются не очень однозначно, сейчас компания ведет определенную работу, чтобы эту возможность для себя открыть. Естественно, Novo Nordisk не в восторге от данного решения, то есть они не только потеряли российский рынок и едва ли смогут вернуться, но и есть определенные риски, что они начнут терять и другие региональные рынки».

Суть конфликта связана с так называемой принудительной лицензией, которую «Герофарм» получил в российском арбитраже и затем продлил в правительстве. Документ позволил производителю выпускать «Семавик» на внутреннем рынке. Однако представитель датской фармкомпании обратился в Роспатент, указывая, что лицензия не распространяется на экспорт. Как уточняет Novo Nordisk, только правительство может давать разрешение на продажу таких препаратов за рубежом. «Герофарм» в ответ на запрос “Ъ FM” пояснил, что в мае суд по интеллектуальным правам предоставил право использовать изобретение «любыми не противоречащими закону способами», а это включает в том числе «производство и хранение товара с целью экспорта». При этом за разрешением не требуется обращаться к правительству.

Чем закончится этот конфликт? Советник практики разрешения споров Stonebridge Legal Анастасия Сивицкая объясняет, что Novo Nordisk может признать экспорт незаконным в судах за рубежом: «Наш закон предоставляет производителям лекарственных препаратов возможность получать принудительные лицензии в ситуациях, когда производитель оригинального препарата не хотел бы давать эту лицензию и не может в силу каких-то причин насытить региональный рынок. Тогда власти страны либо суд могут дать принудительную лицензию. В нашей ситуации производитель захотел получить лицензию на более длительный срок и обратился в суд, и ему выдали такую принудительную лицензию. Но встал вопрос: действительно ли она предполагает возможность производства для экспорта за границу?

Решения по этому спору закрыты и не опубликованы. Вопрос об экспорте, вероятно, либо не вставал, либо было отказано в том, чтобы предоставить право экспортировать препарат. Стоит подчеркнуть, что правительство РФ может давать такие лицензии, но когда есть запрос того государства, где тоже не хватает препарата. Было ли это в данной ситуации, мы не знаем. Скорее всего, нет. Спор сам по себе уже завершен. Принудительная лицензия выдана, она точно касается производства и введения в оборот препарата в России. Что касается экспорта, скорее всего, споры по данному вопросу перейдут в те страны, в которые осуществляется поставка, там производитель оригинального препарата, возможно, сможет запрещать продажу, если местное законодательство ему это позволит».

По данным DSM Group, с января по ноябрь общий объем продаж препаратов на основе семаглутида в России увеличился в три с половиной раза по сравнению с тем же периодом 2024-го. Всего было реализовано 5 млн упаковок. Помимо «Герофарм», аналоги «Оземпика» выпускают «ПСК Фарма» и «Промомед Рус». На прошлой неделе правительство разрешило этим компаниям производить препараты до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя. “Ъ FM” направил запрос в российское подразделение Novo Nordisk и ожидает ответа.

Анна Кулецкая