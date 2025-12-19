Путин раскритиковал заявление генсека НАТО Рютте о возможной войне с Россией

Владимир Путин рекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте ознакомиться с новой стратегией национальной безопасности США. Так на «Итогах года» он прокомментировал слова генсека о возможном военном конфликте с Россией.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Президент РФ отметил, что лично знаком с господином Рютте со времен работы последнего в правительстве Нидерландов. «Умный, системный и эффективный премьер-министр был ... Но что он несет? Так хочется спросить: "Слушай, ну, что ты говоришь про войну с Россией?"».

Владимир Путин отметил, что в новой стратегии национальной безопасности США Россия не указана врагом. Документ подчеркивает стремление Вашингтона к стабильности в отношениях с Москвой.