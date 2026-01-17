Экс-генсек НАТО Столтенберг призвал разговаривать с Россией

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны вести диалог с властями России об урегулировании конфликта на Украине.

«Во-первых, нам нужно поговорить с Россией о прекращении войны на Украине. Во-вторых, в какой-то момент нам нужно будет поговорить о новой архитектуре контроля над вооружениями. В-третьих, мы должны разговаривать с Россией как с соседом»,— сказал господин Столтенберг в интервью Spiegel.

Йенс Столтенберг отметил, что даже во время холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное вооружение. При этом вернуться к «доверию и открытости», которые были тогда, не получится, добавил он.

«Когда я встретил Путина — он был только что избранным президентом в 2000 году, я был недавно избранным премьер-министром — это было началом долгих и довольно тесных рабочих отношений. Мы договорились об энергетических соглашениях, о демаркации границы в Баренцевом море, о безвизовом режиме в Киркенесском регионе. Сегодня мы далеки от этого. Но это не значит, что мы не должны разговаривать»,— сказал политик.