Песков прокомментировал заявление генсека НАТО о подготовке к войне

Генсек НАТО Марк Рютте не понимает, что говорит, когда призывает готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну, это заявление, наверное, представителя поколения, которое успело забыть, что такое была Вторая мировая война. И господин Рютте все-таки жил в Голландии. Я в свое время учился в Нидерландах, и мне там голландцы сами рассказывали про страшные испытания, которые они пережили во время фашистской оккупации: что им разбили несколько окон, и как это было жутко. Это на полном серьезе»,— сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам господина Пескова, голландцы не знают и не представляют, «что такое ужасы войны». Пресс-секретарь президента РФ также назвал заявление господина Рютте «безответственным» и добавил, что в России бережно хранят память о том, какой была война.

11 декабря Марк Рютте во время выступления на форуме в Берлине призвал готовиться «к войне огромных масштабов», которую пережили «деды и прадеды». Он также заявил, что НАТО будет «следующей целью России».