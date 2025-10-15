В образе стального дикобраза

Министры обороны стран—членов ЕС и НАТО провели 15 октября три встречи в Брюсселе, обсудив вопросы милитаризации Европы и военной помощи Украине путем увеличения финансирования американских оружейных поставок Киеву. Накануне обсуждения генсек НАТО Марк Рютте призвал западных союзников ускорить подготовку к прямому конфликту с Россией. Впрочем, уже в ходе встречи ее участники решили не затрагивать вопрос о Tomahawk для Украины, оставив решение за президентом Трампом. Кроме того, несмотря на общую грозную риторику и решение выделить дополнительные средства на вооружение Украины в рамках программы PURL, генсек Рютте призвал союзников отбросить идею сбивать российские самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет убеждал союзников по НАТО не скупиться, приобретая американское оружие для Украины. Генсек альянса Марк Рютте с удовольствием сообщил, что желающих делать это стало больше

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет убеждал союзников по НАТО не скупиться, приобретая американское оружие для Украины. Генсек альянса Марк Рютте с удовольствием сообщил, что желающих делать это стало больше

Фото: Yves Herman / Reuters

Сразу три встречи министров обороны государств—членов Евросоюза и НАТО, прошедшие в Брюсселе 15 октября, вылились в одну многочасовую дискуссию по вопросам военной помощи Украине и укрепления оборонного потенциала альянса в его противостоянии с Россией.

В среду утром в штаб-квартире альянса вначале прошла встреча глав Минобороны стран НАТО, после которой ее участники продолжили обсуждение на площадке контактной группы по Украине на уровне глав военных ведомств в формате «Рамштайн». Завершил переговорный день рабочий ужин в штаб-квартире Совета ЕС под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Особый интерес к переговорам в Брюсселе вызвало их проведение накануне запланированной на 17 октября в Вашингтоне встречи президента Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который летит в США просить ракеты Tomahawk и увеличения поставок Киеву американского оружия.

Учитывая, что схема поставок Tomahawk предполагает финансирование их закупок западными союзниками США, от переговоров в Брюсселе прежде всего ждали конкретизации самой горячей темы последних дней. Еще больше накалил страсти посол США в НАТО Мэттью Уитакер, накануне сообщивший о том, что участники встречи сделают некое важное заявление о новых поставках вооружений Украине.

Однако уже утром в среду генсек НАТО Марк Рютте, прибыв на министерскую встречу НАТО, первым делом уточнил, что поставки Tomahawk Киеву не будут обсуждаться ни на этой встрече, ни на заседании контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», поскольку решение зависит исключительно от США.

«Это не тот вопрос, который будет обсуждаться сегодня, поскольку это двусторонний вопрос. Одна страна должна решить, будет ли она поставлять их Украине»,— пояснил генсек НАТО. Позднее на итоговой пресс-конференции Марк Рютте подтвердил, что речь о Tomahawk для Украины в Брюсселе не шла.

Формальное исключение темы Tomahawk из повестки встреч и переговоров НАТО, впрочем, не означало, что их участники предпочли выбрать роль стороннего наблюдателя, готового принять любое решение президента Трампа.

Преобладающие настроения выразил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс, высказавшийся в пользу украинских ударов вглубь России. «Никаких ограничений по дальности в километрах нет, также нет ограничений по типу ракет. Решение за США. Если Соединенные Штаты поставят ракеты Tomahawk, мы однозначно это поддержим»,— заявил он.

Одной из ключевых тем в Брюсселе стал вопрос о финансировании оружейных закупок для Киева, объемы которого во втором полугодии текущего года заметно уменьшились. По оценке Института мировой экономики в Киле, в 2022–2024 годах среднемесячная поддержка Украины достигала около €3,5 млрд, а в первом полугодии текущего года вплотную приблизилась к €4 млрд, но начиная с июля сократилась до около €2,2 млрд в месяц, что означает падение на 43%.

Стала пробуксовывать и обнародованная в августе новая программа НАТО по закупкам американского оружия Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающая быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса. В начале сентября генсек Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на $2 млрд в рамках инициативы PURL, однако после этого новых взносов на реализацию программы PURL не было.

Сокращение объемов финансирования Украины было вызвано совокупностью факторов, главными из которых стали европейские экономические проблемы, а также ограниченность производственных мощностей американского и европейского ВПК.

В этой ситуации в ходе переговоров в Брюсселе их участники попытались договориться о том, чтобы изыскать новые источники финансирования военных поставок Украине.

Приоритетной задачей назвал реализацию программы PURL принявший участие в министерской встрече НАТО глава военного ведомства США Пит Хегсет. «В рамках инициативы PURL европейские страны покупают американское оружие и передают его НАТО для борьбы на стороне Украины, чтобы принести мир в этот конфликт. Мир приходит, когда у тебя есть реальные и мощные возможности, которые уважают противники. И я считаю, что именно этим сейчас занимается НАТО. Я считаю, что в этом и заключается инициатива PURL. Поэтому сегодня мы ожидаем, что больше стран внесут еще больший вклад — будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину всем необходимым и привести этот конфликт к мирному завершению»,— добавил Пит Хегсет.

Со своей стороны, Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов по завершении министерской встречи в Брюсселе, сообщил, что все больше стран—членов НАТО готовы принять участие в программе финансирования закупок американского оружия. «Мы начинали финансирование первых пакетов PURL с шестью союзниками, но сегодня мы услышали от союзников, одного за другим, о новых вкладах. Сейчас более половины союзников по НАТО согласились обеспечить этот необходимый поток оружия на Украину»,— заявил Рютте.

Второй блок вопросов, которые обсуждались в Брюсселе, выходил за рамки поддержки Украины и касался так называемой повестки оборонной готовности, призванной подготовить западных союзников к долгосрочному противостоянию с Россией.

«Война НАТО с Россией будет совершенно не такой, как на Украине. Я не буду сейчас говорить о деталях, чтобы не подсказывать русским»,— заявил накануне встречи Марк Рютте. В связи с этим главными задачами в ходе встречи в Брюсселе были названы скорейшее устранение дефицита военного потенциала и развитие общеевропейских флагманских проектов ВПК. Как ожидается, «дорожная карта» по оборонной готовности будет принята Еврокомиссией 16 октября и представлена Европейскому совету 23–24 октября.

«Дорожная карта» милитаризации Европы должна сосредоточить основное внимание на противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерии, беспилотниках и системах борьбы с ними, военной мобильности и киберустойчивости.

«Вопреки здравому смыслу НАТО и ЕС продолжают идти по эскалационному пути, увеличивающему риски непреднамеренного столкновения и чреватому самыми негативными последствиями для глобальной стабильности. С сожалением констатируем, что, несмотря на все заявления российского руководства, включая заявление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о том, что Россия не собирается нападать на НАТО, истерия западников не утихает»,— заявил в интервью ТАСС посол РФ в Бельгии Денис Гончар.

Впрочем, несмотря на преобладавшую в Брюсселе общую грозную риторику, генсек Рютте призвал союзников отбросить идею сбивать российские самолеты. «Некоторые говорят о том, что если российский самолет намеренно или нет входит в воздушное пространство НАТО, то в любом случае мы должны его сбить. И я не согласен. Во-первых, мы должны абсолютно убедиться, представляет ли он реальную угрозу. И если он не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства»,— заявил Марк Рютте.

Сергей Строкань