Онлайн-кинотеатр Wink купил сервис «Смотрешка»

Онлайн-кинотеатр Wink («Ростелеком» и НМГ) 19 января закрыл сделку по покупке онлайн-кинотеатра «Смотрешка», сообщает РБК. Информацию подтвердил представитель Wink. Сумма сделки не раскрывается.

Теперь все 100% в уставном капитале ООО «ЛайфСтрим» (юрлицо «Смотрешки») принадлежат ООО «Рестрим Медиа» (юрлицо Wink). По оценке главы TelecomDaily Дениса Кускова, сумма сделки может «находиться в вилке 3,5–4 млрд руб. в зависимости от договорных компаний».

«Смотрешка» оказывает услуги онлайн-кинотеатра и предоставляет сервисы интернет-телевидения, включающие более 550 телеканалов. Сервис работает с клиентами через посредников, которыми выступают операторы широкополосного доступа в интернет. По оценке TelecomDaily, доля «Смотрешки» на рынке услуг видеосервисов и IPTV (интернет-телевидение) составляет 68%.

Wink входит в тройку самых крупных российских онлайн-кинотеатров. По итогам 2024 года его доля на рынке самостоятельных стримингов составляла 16,2%. В октябре 2025 года Wink запустил раздел с минутными драмами для просмотра в транспорте и очередях.

Подробности — в материале «Ъ» «Стриминги поверили слезам».