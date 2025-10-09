Wink запустил раздел с минутными драмами для просмотра в транспорте и очередях

Онлайн-кинотеатр Wink («Ростелеком» и НМГ) запустил раздел «Сторис» с вертикальными мини-сериалами. Продолжительность каждой серии составляет одну-три минуты, а в одном проекте может быть от 60 до более 100 эпизодов. Управление осуществляется через свайп, как в сервисах коротких видео.

В новом разделе уже представлено 44 сериала, например «Луна для оборотня» и «Замуж за босса мафии». По словам гендиректора Wink Антона Володькова, формат предназначен для просмотра в транспорте или очередях. В случае успеха у аудитории компания планирует создавать оригинальные проекты и спин-оффы собственных сериалов, а также внедрить модель монетизации.

Российский рынок микродрам активно развивается: ранее о запуске аналогичных проектов объявили «МТС Медиа» и «Иви». Как отмечают эксперты, ставка на этот формат позволит стримингам увеличить время пребывания пользователей на платформе, но для успеха необходим большой объем локального контента, учитывающего российские реалии.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стриминги поверили слезам».