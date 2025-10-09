Стриминги поверили слезам

Еще один онлайн-кинотеатр выходит в сегмент микродрам: Wink запустил на платформе раздел «Сторис» с вертикальными мини-сериалами на одну-три минуты. Ранее аналогичный формат запустил «Иви». По оценкам аналитиков, глобальный рынок микродрам достигнет $9,5 млрд к 2030 году со среднегодовым темпом роста 28,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и «Национальной Медиа Группы») запустил новый раздел — «Сторис», где публикуются вертикальные мини-сериалы (микродрамы) продолжительностью одна-три минуты, сообщил его представитель. В одном проекте может быть от 60 до более 100 эпизодов: «Каждая серия — это мини-драма с динамичным монтажом, большим количеством событий и внезапных сюжетных поворотов». Управление в сервисе аналогично любым сервисам коротких видео — через свайп, чтобы быстро «перелистнуть» серию или перейти к другому проекту. Впрочем, онлайн-кинотеатр также сохранил и классический способ выбора серий через меню.

Пока в разделе представлено 44 сериала, в их числе «Луна для оборотня», «Амнезия любви не помеха», «Беременна от отца моего бывшего», «Второй ребенок — второй шанс», «Мой тайный принц», «Замуж за босса мафии» и другие. Гендиректор Wink Антон Володькин говорит, что микродрамы помогают занять время в городском транспорте или очередях: «В случае если новый формат "зайдет" нашей аудитории, мы будем думать над созданием оригинальных сериалов, а также над спин-оффами, приквелами и сиквелами сериалов линейки Wink Originals в вертикальных мини-вариантах». В перспективе стриминг планирует запустить модель монетизации микродрам.

Мировой рынок микродрам принес $1,4 млрд в 2024 году и достигнет $9,5 млрд к 2030 году со среднегодовым темпом роста 28,4%, следует из отчета. Самым прибыльным направлением являются США, где в 2024 году выручка таких проектов составила $819 млн, а по итогам 2025 года может вырасти до $3,8 млрд.

В России первым о намерениях выйти в сегмент сообщил холдинг «МТС Медиа», который подписал с компанией Scroll Studios соглашение о совместной разработке и производстве вертикальных мини-сериалов для рынка. Первый пилотный пакет включает 20 сериалов, каждый из которых содержит от 60 до 100 эпизодов продолжительностью до двух минут. Следом онлайн-кинотеатр «Иви» внедрил в свое мобильное приложение каталог микродрам. Отдельное приложение для просмотра короткого контента в вертикальном формате есть и у «Национальной Медиа Группы» — «Сторис». Гендиректор компании Светлана Баланова в интервью РБК уточняла, что на первом этапе в приложении будут публиковаться специально адаптированные сериалы входящего в холдинг телеканала «Домашний». Целевой аудиторией сервиса госпожа Баланова называла женщин.

Такой формат позволит стримингам увеличить показатель time-spent (время, которое пользователь проводит на платформе), считает собеседник “Ъ” на медиарынке. Ставка на микродрамы сыграет только при большом объеме (от сотни тайтлов) предлагаемого локального контента, учитывающего российские реалии и ментальность, восприятие сторителлинга, стандартов актерской игры и красоты, а также конкурентное предложение на телевидении, считает главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. «Закупка нескольких десятков зарубежных тайтлов не решает задачу и уж точно не приведет к заявленным целям и большим доходам»,— уверен он.

Юлия Юрасова