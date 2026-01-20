Недовольные Трампом гренландцы придумали новую расшифровку его девиза MAGA

Участники протестов против присоединения Гренландии к США выходят на акции в красных бейсболках с надписью «Заставьте Америку уйти» (Make America go away). Это пародия на предвыборный слоган Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой» (Make America Great Again) с аналогичной аббревиатурой MAGA.

Красные кепки с новым лозунгом придумал владелец магазина винтажной одежды в Копенгагене Йеспер Рабе Тоннесен, передает AP. Первые партии кепок выпустили еще в 2025 году, но их продажи «провалились». Однако после того, как администрация США возобновила обсуждение присоединения Гренландии, эти кепки «стали появляться повсюду», и спрос на них резко вырос, отмечает агентство. Господин Тоннесен сказал, что заказал производство еще «нескольких тысяч».

Надпись «Make America go away» размещена сбоку кепки. На лицевой стороне написано «Nu det NUUK!» — это перефразированная датская фраза «Nu det nok» («Теперь достаточно»), в которой последнее слово заменили на Nuuk (Нуук, столица Гренландии).

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства. В январе Дональд Трамп заявил, что США «так или иначе» получат Гренландию. Правительство Гренландии заявило о неприемлемости захвата острова.

