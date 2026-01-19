От торговой базуки до бойкота чемпионата мира по футболу

В четверг лидеры стран—членов ЕС соберутся на экстренный саммит для обсуждения конфликта с США вокруг Гренландии. В Брюсселе настроены на компромисс с американским президентом Дональдом Трампом, пригрозившим восьми европейским странам дополнительными торговыми пошлинами, если датский остров не станет американским. На случай, если договориться не удастся, европейцы обсудят список контрмер в отношении США — от контрпошлин до повышения арендной платы за военные базы и бойкота американских стадионов на ЧМ-26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Германии Ларс Клингбайль

Фото: Annegret Hilse / Reuters Министр финансов Германии Ларс Клингбайль

Фото: Annegret Hilse / Reuters

18 января в Брюсселе прошли экстренные консультации послов стран—членов Евросоюза по ситуации вокруг Гренландии. По сообщениям СМИ, участники встречи сошлись по двум пунктам. Во-первых, они против покупки или аннексии Гренландии (автономной территории Дании) Соединенными Штатами, если это противоречит воле гренландцев и датчан. Во-вторых, они не приемлют ультиматум Дональда Трампа, пригрозившего ввести дополнительные торговые пошлины против восьми европейских стран, направивших военных на остров, но настроены на переговоры с Вашингтоном, а не на эскалацию.

Возможность лично обсудить с Дональдом Трампом кризисную ситуацию, грозящую стать самой серьезной за все время существования НАТО проверкой на трансатлантическое единство, у европейских лидеров будет уже на днях. Как ожидается, Дональд Трамп примет участие в открывшемся в понедельник Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Если же полюбовно разрешить конфликт не удастся и США введут пошлины в отношении своих союзников, европейские страны могут пойти на контрмеры. Какие именно, они обсудят на экстренном саммите, который должен пройти 22 января в Брюсселе. «Мы не позволим себя шантажировать. Европа даст единый, четкий ответ, и сейчас мы готовим скоординированные контрмеры с нашими европейскими партнерами»,— заявил в понедельник вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Роланом Лескюром в Берлине (цитата по ТАСС).

По данным СМИ, среди реалистичных вариантов ответа на американские пошлины сейчас обсуждаются такие:

Приостановка процедуры запланированной на 26–27 января ратификации торгового соглашения ЕС—США, предусматривающего отмену тарифов на американские промышленные товары, а также предоставление сельскохозяйственным товарам и морепродуктам из Штатов преференциального доступа на европейский рынок.

Активизация с 6 февраля контрпошлин на американские товары (самолеты Boeing, автомобили, алкоголь и пр.) на сумму около €93 млрд ($107 млрд). Эти пошлины еще в прошлом году были одобрены Евросоюзом в ходе непродолжительной торговой войны с США, но затем были заморожены.

Задействование так называемого антипринудительного механизма (Anti-Coercion Instrument ACI), предусматривающего еще более масштабные пошлины на импорт из США и ограничение доступа американских технологических, финансовых и сервисных компаний на европейский рынок. По данным СМИ, европейские чиновники между собой называют этот инструмент своей «торговой базукой». Ранее он никогда задействован не был, и в европейских столицах признают, что прибегнут к нему только в случае крайней необходимости.

Из того, что еще предлагают отдельные европейские чиновники и политики:

Прекращение импорта американских энергоносителей — в частности, сжиженного природного газа (глава фракции «Зеленых» в Бундестаге Катарина Дрёге).

Вывод американских контингентов и ядерного оружия с территории ФРГ, отказ от размещения новых американских ракет (депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен).

Ограничение или прекращение использования Соединенными Штатами военных баз в Европе или повышение арендной планы за них (европейские источники изданий The Wall Street Journal, The Economist и The Times).

Бойкот европейскими болельщиками футбольных матчей, которые пройдут в рамках чемпионата мира-2026 на территории США (депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» Юрген Хардт).

Выход европейских стран из НАТО и создание «международного фронта» против «американского империализма и агрессии» (депутат Национального собрания Франции от партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар).

Как далеко будут готовы зайти европейские страны в противостоянии с США вокруг Гренландии, пока неясно. По состоянию на 19 января, три из восьми стран, ранее направивших небольшие группы военных в Гренландию, досрочно отозвали их домой (Германия, Нидерланды и Норвегия). Остальные (Дания, Великобритания, Франция, Швеция и Финляндия), как следует из комментариев британского премьера Кира Стармера, пытаются убедить Дональда Трампа в том, что их военные находятся в Гренландии вовсе не для отпугивания США, а для «оценки рисков (острову.— “Ъ”) со стороны русских».

Что же касается европейских контрмер, то пока известно об одной: некая компания в Гренландии отозвала приглашение спецпосланнику США по острову, губернатору штата Луизиана Джеффу Лэндри посетить гонки на собачьих упряжках. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации гонок на собачьих упряжках Гренландии Миккеля Йеремиассена.

Елена Черненко