Поступить правильно

К 20 января все вузы России должны разместить новые правила приема на 2026/2027 учебный год. Изменения затрагивают целевой прием и порядок подачи документов. Скорректирован и перечень вступительных экзаменов. Опрошенные «Ъ-Кубань» представители учреждений высшего образования Краснодарского края считают, что нововведения направлены на повышение качества подготовки специалистов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

До 20 января все вузы России должны опубликовать на своих официальных ресурсах правила приема на 2026/2027 учебный год. Эти правила должны соответствовать требованиям федерального порядка приема, утвержденного Минобрнауки в конце прошлого года, а также включать перечень ЕГЭ, необходимых для поступления на каждую специальность. Как считает ответственный секретарь приемной комиссии КубГАУ Альберт Магомедтагиров, переход на новую систему высшего образования, заявленный Минобрнауки России,— системный и поэтапный процесс. «В этом году внесены изменения в ряд нормативных документов, в том числе регулирующих правила приема»,— отмечает он.

Так, среди основных нововведений — изменения в перечне вступительных испытаний. «Для инженерных направлений (электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника, специальные системы жизнеобеспечения, техническая физика и другие) стала обязательной физика»,— рассказал проректор по учебной работе КубГТУ Евгений Дьяконов.

К примеру, в Кубанском ГАУ нововведение коснется направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

Также по сравнению с прошлым годом увеличены минимальные баллы по шести предметам ЕГЭ из десяти, отмечает Евгений Дьяконов. По химии и биологии — с 39 до 40 баллов, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — сразу на 10 баллов: с 30 до 40.

«Таким образом, в перечне минимальных баллов, необходимых для поступления, нет значений ниже 40 баллов. Кроме этого, изменения в федеральный порядок приема (приказ №905 от 27.11.2025) предоставляют вузам право дополнительно увеличивать минимальные баллы на некоторые (или на все) направления свыше значений, указанных в приказе, с целью повышения качества образования. Так, например, в КубГУ для поступления на направления подготовки и специальности юридического факультета необходимо предоставить результаты ЕГЭ по каждому предмету не ниже 50 баллов, а на ряде других факультетов по некоторым предметам необходимы минимальные результаты ЕГЭ 55–60 баллов»,— комментируют в пресс-службе Кубанского государственного университета.

Выпускники СПО (среднее профессиональное образование) смогут поступить в вуз по внутренним вступительным испытаниям только на те направления, которые соответствуют профилю подготовки СПО. «Для тех, кто планирует выбрать специальность другого профиля, необходимо будет предоставить результаты ЕГЭ для поступления»,— объясняет Альберт Магомедтагиров.

В КубГУ добавляют, что, например, юристы могут пойти на программы юридического факультета, экономисты — на соответствующие программы экономического факультета, педагоги — на педагогические специальности. При этом профильность специальностей вуза специальностям СПО устанавливает сам вуз, что связано с необходимостью определения родственности смежных специальностей.

Подать документы в вуз, а также отозвать согласие на зачисление с этого года можно будет только тремя способами: через портал Госуслуги, лично в вуз или по почте. Ранее это можно было сделать еще через информационную систему вуза.

Целевые квоты с этого года полностью детализированы, то есть указаны конкретные заказчики, работодатели, форма обучения и количество мест. Количество платных мест четко зафиксировано и не может быть изменено в период приема. «Для приема в 2026 году КубГУ получил от Минобрнауки РФ количество платных мест, аналогичное количеству зачисленных в предшествующие годы, тем самым сохранив общий план приема. Число бюджетных мест, полученное КубГУ для приема в 2026 году, превышает таковое в предшествующем году»,— уточнили в пресс-службе вуза.

Также ряд изменений коснулся процедуры поступления иностранных граждан, установлены четкие сроки издания приказов о зачислении, изменены минимальные баллы по каждому предмету (в вузах Минобрнауки России). По словам Альберта Магомедтагирова, в Кубанском ГАУ (учредитель — Минсельхоз России) минимальные баллы для подачи документов остались на уровне прошлого года.

Вместе с тем введены дополнительные меры для поддержки абитуриентов, имеющих льготы (военнослужащие и их дети, имеющие инвалидность, сироты): «Изменился порядок перераспределения мест между разными квотами — особой (для абитуриентов с инвалидностью и сирот) и отдельной (для военнослужащих и их детей). При избытке мест в первую очередь их направят на отдельную квоту, и только если все поступающие по ней обеспечены бюджетными местами, излишек передадут в особую квоту и в итоге в общий конкурс»,— объясняет Евгений Дьяконов.

Для исключения технических ошибок при зачислении вводится «день тишины»: в порядке приема появился пункт, по которому в день публикации приказов о зачислении отзывать согласие или отказываться от зачисления нельзя.

«Новая редакция федерального порядка приема устанавливает вузам только один день зачисления по различным совокупностям условий поступления. То есть на различные уровни образования (бакалавриат/специалитет, магистратура) до этого года вузам отводилось два или более дней на процедуру зачисления. При поступлении на программы бакалавриата и специалитета установлены дни зачисления на бюджетные места: по приоритетному этапу (зачисление квот) — 3 августа, по основному этапу — 7 августа; по этапу дополнительного зачисления (при необходимости) — 11 августа»,— поясняют в КубГУ.

Евгений Дьяконов уверен, что вводимые изменения направлены как на оптимизацию и управление процессами приема абитуриентов, так и на повышение уровня подготовки в процессе обучения.

«Нововведения этого года направлены прежде всего на повышение качества подготовки специалистов. Изменение профильных предметов, поступление выпускников СПО по своему профилю позволят сформировать контингент первокурсников с более высоким уровнем базовых знаний»,— считает Альберт Магомедтагиров.

Наталья Решетняк