В Азовском море выловили рекордные 488 тонн креветок в 2025 году

В Азовском море по итогам 2025 года выловили 488 тонн черноморских креветок, что является историческим рекордом. Об этом сообщили в ростовском АзНИИРХ.

По информации пресс-службы ведомства, основную часть креветок — 82% — добывают в северной части Азовского моря предприятия Запорожской и Херсонской областей.

Общая добыча водных биоресурсов в Азовском море в 2025 году составила 54 тыс. тонн. Это лучший показатель за последние четыре года. Рост по сравнению с 2024 годом достиг 26,5%.

Кроме креветок в Азовском море ведется промысел пиленгаса, бычков, камбалы-калкан и рапана.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 54 тыс. т, что на 26,5% превышает показатели прошлого года и является максимальным за последние четыре года

Валентина Любашенко