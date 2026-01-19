В Азовском море выловили рекордные 488 тонн креветок в 2025 году
В Азовском море по итогам 2025 года выловили 488 тонн черноморских креветок, что является историческим рекордом. Об этом сообщили в ростовском АзНИИРХ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По информации пресс-службы ведомства, основную часть креветок — 82% — добывают в северной части Азовского моря предприятия Запорожской и Херсонской областей.
Общая добыча водных биоресурсов в Азовском море в 2025 году составила 54 тыс. тонн. Это лучший показатель за последние четыре года. Рост по сравнению с 2024 годом достиг 26,5%.
Кроме креветок в Азовском море ведется промысел пиленгаса, бычков, камбалы-калкан и рапана.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 54 тыс. т, что на 26,5% превышает показатели прошлого года и является максимальным за последние четыре года