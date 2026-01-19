Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне вырос на 26,5%

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 54 тыс. т, что на 26,5% превышает показатели прошлого года и является максимальным за последние четыре года. Об этом сообщает пресс-служба филиала всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как следует из исследования, общий объем вылова в Черном море за 2025 год составил порядка 34 тыс. т, что на 51% больше аналогичных показателей прошлого года. Основными массовыми объектами промысла в Черном море являются хамса и шпрот, в Азовском — пиленгас, бычки, камбала-калкан, креветки черноморские, рапана.

В 2025 году почти в два раза увеличился вылов шпрота, достигнув 11,9 тыс. т. Освоение его рекомендованного вылова составило 79%. Промысел пиленгаса также показал положительную динамику. Его вылов в Азовском море и Таганрогском заливе превысил прошлогодние показатели на 26%, достигнув 1,7 тыс. т. Рекомендованный объем вылова камбалы-глосса в 2025 году увеличен с 22 тонн до 35 тонн и был освоен на 100%.

Эксперты отмечают, что интерес рыбодобывающих организаций к промыслу морских беспозвоночных вырос. Так, вылов креветки черноморской в Азовском море достиг 488 т, что на 8% больше прошлого года. Большую часть — 82% от всего вылова — добыли в Северном Приазовье предприятия Запорожской и Херсонской областей. Такой объем добычи черноморской креветки является историческим максимумом для Азовского моря. Динамика вылова рапаны (моллюск) в Азовском море превысил 2 тыс. т.

Кроме того, согласно прогнозу до 2040 года, в Азово-Черноморском бассейне предполагается увеличение запаса пиленгаса, азовской камбалы-калкан и камбалы-глосса, осетровых видов рыб, промысловых беспозвоночных — креветки, скафарки, рапаны.

Константин Соловьев