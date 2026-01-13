Крым принял 6,9 млн туристов в 2025 году, что на 15% больше предыдущего сезона и позволило полуострову войти в пятерку самых популярных курортных направлений России. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Основным транспортным коридором остается Крымский мост, однако в новогодние праздники почти 20% гостей добрались через исторические регионы. В новогодние праздники республику посетили около 300 тыс. человек — на треть больше, чем в 2024 году.

Более половины отдыхающих приезжают с оздоровительными целями. Им доступны 91 круглогодичный санаторий.

По словам Сергея Аксенова, инфраструктура продолжает развиваться: открылись Ялтинский океанариум и Музей современной военной истории в Евпатории, модернизируются действующие гостиницы.

Бюджетные поступления от туристической отрасли удвоились по сравнению с 2024 годом. В 2026 году, объявленном в республике Годом гостеприимства, планируется дальнейший рост показателей.

Алина Зорина