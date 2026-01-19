96% жителей Ростовской области перешли на безналичную оплату транспорта

96% жителей Ростовской области выбирают безналичную оплату проезда в общественном транспорте, совершив за год более 204 млн поездок. Об этом «Ъ-Ростов»» сообщила пресс-служба регионального филиала АРПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным аналитической системы агентства, в 2025 году жители и гости региона распределились по способам расчета следующим образом: банковской картой расплачиваются 67%, транспортной картой пользуются 29%, наличными деньгами оплачивают поездки только 4%.

За отчетный период в области выдали свыше 32,5 тыс. социальных карт для учащихся. Количество пользователей мобильного приложения «Простор» выросло на 20% и достигло 144 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» намерена обновить автобусный парк. Для этого она планирует взять в лизинг 90 новых автобусов.

Валентина Любашенко