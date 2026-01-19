Более 30 человек признаны потерпевшими по делу о взрыве в центре МВД в Коми

Потерпевшими по уголовному делу о взрыве учебно-имитационной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре признали более 30 человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Коми.

По решению суда начальник учебного центра Антон Дашевский арестован. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК). Второго обвиняемого — преподавателя центра профподготовки Владимира Опарина — суд отправил под домашний арест 17 января.

По данным следствия, Антон Дашевский разрешил провести семинар в актовом зале, зная, что там идет ремонт и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. 15 января Владимир Опарин во время занятия привел в действие учебно-имитационную гранату. После взрыва в здании вспыхнул пожар. От ожогов и отравления угарным газом умерла одна из пострадавших. Еще 24 человека ранены, некоторых доставили на лечение в Москву.