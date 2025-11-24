Коллегия разрешила возбудить дело против зампреда курского суда Ольги Петровой
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СКР возбудить уголовное дело против заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Следствие подозревает ее в получении взятки. Об этом сообщило ТАСС.
17 ноября «Ъ» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин направил в ВККС представление с просьбой разрешить возбудить дело против госпожи Петровой. По версии следствия, подозреваемая получила 3 млн руб. от обвиняемой в покушении на мошенничество. За это судья должна была назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
По данным «Ъ-Черноземье», на Ольгу Петрову указала бывшая замруководителя фонда капремонта Курской области Ольга Минакова. Ее задержали в апреле за посредничество при передаче взятки. Изначально представление господина Бастрыкина коллегия должна была рассмотреть 15 сентября, однако тогда заседание не состоялось. Это было связано с тем, что госпожа Петрова находилась на больничном.