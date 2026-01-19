Дон и Кубань стали единственными регионами по снижению урожая зерна в 2025 году

Россия в 2025 году увеличила валовой сбор зерна на 10,7% до 139,4 млн тонн, сообщает «Ъ-Кавказ» со ссылкой на предварительные данные Росстата. При этом Южный федеральный округ стал единственным макрорегионом страны, где зафиксировано заметное снижение урожая на 8,9% год к году.

Основной вклад в рост обеспечили Центральный федеральный округ (35 млн тонн, рост на 19%), Приволжский ФО (33,5 млн тонн, плюс 19,8%) и Сибирский ФО (18,4 млн тонн, увеличение на 15,5%).

Северо-Кавказский федеральный округ по итогам года нарастил валовой сбор зерна на 21% до 13,9 млн тонн. Урожай в СКФО превысил результаты Уральского, Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов.

Южный федеральный округ собрал 28,99 млн тонн зерна. Снижение произошло прежде всего в Краснодарском крае и Ростовской области, где валовой сбор сократился на 14,3% и 22,3% соответственно. Волгоградская область, напротив, показала рост урожая на 44,9% до 5,82 млн тонн.

По мнению экспертов, основной причиной снижения урожайности на юге стала засушливая погода и дефицит влаги в критические фазы вегетации. Дополнительное давление оказало сокращение инвестиций аграриев в технологии и ограниченный доступ к импортным семенам и технике на фоне падения рентабельности бизнеса.

Аналитики отмечают, что снижение урожая в ЮФО не создает рисков для продовольственной безопасности страны, однако может повлиять на экономику зернового экспорта. Южные регионы традиционно ориентированы на поставки через порты, и перераспределение урожая в пользу других округов может привести к снижению маржинальности экспортных операций.

В Минсельхозе заявили, что для поддержки аграриев были увеличены лимиты льготного кредитования и расширены механизмы агрострахования с господдержкой.

Валентина Любашенко