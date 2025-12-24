Горы зерна и проблем

В 2025 году аграрии Ставропольского края собрали рекордный за всю историю сельского хозяйства региона урожай зерновых культур — 10,6 млн тонн. Это, по мнению экспертов, стало следствием грамотной научной и практической работы специалистов на земле. Минсельхоз региона рапортует о миллиардах господдержки отрасли. Сами фермеры сетуют на рост издержек производства одновременно с низкой стоимостью продукта, что стало следствием государственной экспортной политики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ставропольский край завершил уборочную кампанию 2025 года абсолютным рекордом. Аграрии собрали 10,6 млн тонн зерновых культур — максимум за всю историю региона. Аналитический центр «Русагротранс» подсчитал, что Ставрополье увеличило урожайность на 12–15% за счет грамотно подобранных сортов и погодных факторов. Фермеры края убрали пшеницу с 2,1 млн га при средней продуктивности 45 ц/га. Это дало плюс 1,8 млн тонн к прошлому году.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, в настоящее время аграрии региона засеяли 2,4 млн га озимыми и яровыми культурами. Они внесли 300 тыс. тонн удобрений в предпосевный и весенний периоды. В посевной кампании использовали 100% кондиционные семена, преимущественно отечественной селекции.

В настоящее время регион входит в тройку лидеров России по производству зерна. Доля продовольственного зерна достигла 65%, что является высоким показателем для зоны рискованного земледелия. По данным регионального минсельхоза, новые средства защиты растений и удобрения повысили продуктивность на 10–15%.

По словам главы КФХ Станислава Хаджиева, основные причины удачного урожая — правильная обработка земли, налаженная технология хозяйства, своевременные сроки внесения удобрений и химикатов, а также своевременность посевов и уборки. «Основным фактором рекордного урожая были своевременные осадки. Плюс агротехнологии: точное земледелие, использование GPS-навигаторов и подруливающих устройств, анализ снимков полей, использование точной техники внесения удобрений и ядохимикатов»,— говорит фермер.

За январь—октябрь 2025 года объем сельскохозяйственного производства Ставропольского края достиг около 310,6 млрд руб., причем свыше 70% этого объема обеспечили сельхозорганизации.

Внутренний баланс потребления зерна на Ставрополье, по данным краевого минсельхоза, составил 2,4 млн тонн: 824 тыс. тонн уйдут на корма животноводству, 1,1 млн тонн — на промышленную переработку, 550 тыс. тонн — на семена. Экспортный потенциал — 8,2 млн тонн. Зерно поставляют в Саудовскую Аравию, Азербайджан, Грузию, Китай, Ирак, Армению, Беларусь и ОАЭ.

По данным гендиректора логистической платформы для АПК Smartseeds Антона Кондратова, в 2025 году доля Ставропольского края в общем объеме автодоставок зерна на экспорт достигла 23%, прибавив 10 процентных пунктов к показателю 2024 года. Эксперт отмечает, что на этом фоне Ставрополье фактически сравнялось по доле с Ростовской областью и заметно сократило разрыв с Краснодарским краем.

В зависимости от климата

Ставропольский край работает в зоне рискованного земледелия. Погода остается главным лимитирующим фактором формирования урожая. 2025 год подтвердил эту закономерность. Конец февраля принес морозы до –19…–25°С. Апрель и май утопили поля в ливнях с грозами, градом и ураганным ветром. Заморозки на поверхности почвы и в воздухе достигали –1…–5°С. Косточковые культуры пострадали сильнее всего — по данным краевого минсельхоза, потери достигли 30–40%. Семечковые фрукты недобрали меньше — 15–20%. Летняя жара свыше 40°С и дефицит осадков подкосили кукурузу, подсолнечник и сахарную свеклу. Эти культуры реализовали лишь 70–80% генетического потенциала, констатировали в министерстве.

По словам экспертов, зерновые культуры продемонстрировали исключительную устойчивость. Озимая пшеница и ячмень выдержали стрессы благодаря новым сортам отечественной селекции. А для яровых в регионе сложились оптимальные условия, отмечают в минсельхозе края.

Инвестиции в сфере сельского хозяйства в Ставропольском крае в 2025 году: суперинтенсивные сады — 12 млрд руб.;

мелиорация земель — 8 млрд руб.;

мясное скотоводство — 7 млрд руб.;

молочное скотоводство — 6 млрд руб.;

тепличные комплексы — 5 млрд руб.;

овощехранилища — 4 млрд руб. Источник: минсельхоз Ставропольского края

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края, депутат думы Ставрополья, председатель совета директоров СХП «Добровольное» Петр Коротченко считает, что природно-климатические факторы послужили в 2025 году главным фактором, повлиявшим на урожайность зерновых культур в крае. По его словам, наблюдалось наилучшее совпадение температур и осадков с фазами развития зерновых культур за последние годы.

В 2024 году экстремальная погода сократила общий урожай на 15% — край собрал 9,2 млн тонн зерна. В 2023 году засуха стоила 1,1 млн тонн. Региональные селекционеры последние три года тестировали гибриды с повышенной толерантностью к засухе и холоду. В итоге урожайность озимой пшеницы выросла на 12% к уровню 2023 года.

Зерновой сектор постепенно снижает зависимость от капризов погоды. Фермеры усилили мониторинг и адаптивную агротехнику. Это обеспечило стабильность даже в год климатических экстремумов. Одна из ключевых мер здесь — грамотная подборка сортов. «Есть основные сорта, которые используются каждый год и показывают хорошие результаты. Но также используются новые сорта, из которых делается отбор по своим характеристикам: устойчивость к засухе, болезням, морозу. Самое главное — урожайность»,— говорит Станислав Хаджиев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Миллиарды господдержки

В 2025 году на поддержку сельского хозяйства из федерального и регионального бюджетов предусмотрено 6,8 млрд руб. (5,8 млрд — бюджет РФ; 0,9 млрд руб. — краевой бюджет). Как сообщили в региональном минсельхозе, поддержка охватила все ключевые сегменты отрасли: растениеводство, садоводство, виноградарство, овощеводство, картофелеводство, мелиорацию, животноводство и инвестпроекты.

«Зерновое производство получило три приоритетные субсидии: на элитное семеноводство, на производство и реализацию зерновых и на агрострахование. Впервые применили механизм авансирования: фермеры заранее получили средства на семена и посадочный материал, что ускорило весенние полевые работы на 10–12 дней и снизило риски весенних заморозков»,— рассказали в министерстве.

Льготное кредитование стало системообразующим инструментом поддержки аграриев. Так, край получил 1,4 млрд руб. на краткосрочное кредитование (+90% по сравнению с 2024 годом). Минсельхоз России снизил ставки для сезонных работ с 5 до 3,5%. Кредиты обеспечили оборотные средства для закупки 150 тыс. тонн ГСМ, удобрений и СЗР. Фермеры, по данным министерства, модернизировали 1,2 тыс. комбайнов и тракторов. «Финансовая поддержка сгладила климатические риски и обеспечила своевременный старт посевной»,— резюмировали в региональном минсельхозе.

Отрасли сельского хозяйства в Ставропольском крае, на которые распространяются меры господдержки: растениеводство;

садоводство;

виноградарство;

овощеводство;

картофелеводство;

мелиорация земель;

животноводство;

инвестпроекты. Источник: минсельхоз Ставропольского края

При этом эксперты считают, что бюджетные вливания в аграрный сектор носят точечный и направляющий характер, но не являются залогом рекордных урожаев. Петр Коротченко отмечает, что наиболее существенной поддержкой сельхозотрасли в 2025 году оставались льготные кредиты. «Нужно отметить, что получение льготных кредитов в нынешнем году усложнилось из-за некоторого ужесточения правил их предоставления, введенных Минсельхозом РФ. Остальные меры поддержки для зерновой отрасли не существенны»,— говорит парламентарий.

По словам господина Коротченко, производство зерновой продукции в Ставропольском крае с учетом НДС составило в 2025 году примерно 140 млрд руб. Субсидирование отрасли за исключением поддержки страхования посевов (537 млн руб.), которое, по мнению депутата, является скорее поддержкой развития страховой отрасли, а не поддержкой аграриев, составило всего 840 млн руб., что составляет примерно 0,6% от произведенной на Ставрополье зерновой продукции.

«Из всего этого можно сделать уверенный вывод, что государственная поддержка зерновой отрасли в Ставропольском крае, как и в целом по стране, оказалась во многие разы меньше изъятых из этой отрасли средств и ресурсов за последние годы»,— резюмирует депутат.

Проблемы дешевого зерна

Станис­лав Хаджиев считает, что для действенной поддержки отрасли государству нужно уменьшить утильсбор на сельхозтехнику, увеличить субсидии на топливо, а также отрегулировать экспортные цены на пшеницу. Фермер подчеркивает, что экспортная выручка по итогам сезона просела из-за снижения мировых цен, в связи с этим рекордные урожаи ставропольских фермеров могут не обернуться рекордными прибылями.

По словам Петра Коротченко, проблемы у зерновых хозяйств Ставрополья аналогичны тем, что наблюдаются по всей стране. Повышение цен (в первую очередь на логистику, запчасти и ГСМ) в сочетании с рекордно высокими в 2025 году ценами на удобрения привели к росту затрат примерно на 12–15%, при одновременном снижении цен реализации зерна в нынешнем году, по предварительным данным, на 15–18%.

«Нехватка рабочей силы и вызванный этим рост зарплат в сельскохозяйственной отрасли, не всегда обеспеченный ростом производительности труда, усугубляют эту ситуацию. Решение этих проблем требует анализа и серьезных решений на федеральном уровне»,— комментирует господин Коротченко.

Импортозамещение семян в Ставропольском крае (отечественная селекция): пшеница и прочие зерновые — 100%;

подсолнечник — 50%;

соя — 54%;

кукуруза — 25%;

сахарная свекла — 9,1%;

картофель — 14%. Источник: минсельхоз Ставропольского края

По оценкам региональных властей, к концу 2025 года Ставрополье уже экспортировало зерно урожая 2025 года на сумму свыше $93 млн. В регионе сохраняется интерес к диверсификации направлений поставок, включая рост отгрузок в новые рынки в Азии и Африке, но рынок может оказаться затоваренным из-за того, что фермеры вынуждены продавать урожай «с колес», по невыгодным ценам.

Продажи зерновых и масличных сельхозпроизводителями осенью 2025 года идут рекордными темпами на фоне сложного финансового положения аграриев, отмечает профильное издание «СовЭкон» в своем отчете. Средняя цена на пшеницу с протеином 12,5% в Европейской части России к середине ноября снизилась до 13,6 тыс. руб. за тонну (–7% по сравнению с началом августа). Цены на подсолнечник снизились до 35,7 тыс. руб. за тонну, что на 2% ниже пикового показателя, зафиксированного в сентябре.

Эксперт зернового рынка Андрей Сизов отмечает, что низкие цены на сельхозпродукцию загоняют российских производителей зерна в ловушку. «Ситуация для российского фермера складывается сложная. Начались вынужденные продажи урожая, чего сельхозпроизводитель обычно старается избежать. Ключевая проблема остается той же: себестоимость постоянно растет, в том числе за счет действий государства (утильсбор, ограничения на импортные семена и с/х химию), а цена остается искусственно заниженной относительно мирового рынка из-за пошлин и ограничений»,— отмечает эксперт.

По словам Петра Коротченко, в следующем сезоне для аграриев основным экономическим риском станет низкий курс доллара. Это, отмечает он, связано с тем, что большая часть зерна Ставрополья экспортируется. «Даже если курс доллара поднимется, то основная часть роста реализационной стоимости, в результате особенностей применения пошлины на экспорт зерна, все равно уйдет в бюджет. Очень серьезным риском для сельскохозяйственной отрасли может оказаться планируемое с 1 сентября введение электронных товарно-транспортных накладных. То есть если у тебя нет технической возможности и компетенции организовать электронный документооборот в этой области, то ты фактически не сможешь осуществлять какую-либо производственную деятельность. Необходимо учитывать, что около 70% зерна в стране, как и в крае, производится малыми предприятиями с незначительным количеством сотрудников и фермерами, многие из которых могут оказаться из-за этого в сложном положении»,— уверен господин Коротченко.

Для создания искусственных дождей, в Ставрополья используется самолет-лаборатория Росгидрометцентра ЯК-40

Фото: Telegram-канал губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Инвестиции и инновации

В 2025 году на Ставрополье стартовали 40 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства на 42 млрд руб. Это на 20% больше, чем в 2024 году (35 млрд руб.). Фермеры внедрили инновации в селекцию и агротехнологии. Современные методы отбора форм, по словам экспертов, повысили урожайность на 8–10%. Новые СЗР и удобрения минимизировали потери от болезней и вредителей, набирает обороты импортозамещение в семеноводстве.

Как рассказывает Петр Коротченко, несмотря на то что общая площадь посевных площадей в крае осталась прежней (3 млн га), ее структура меняется: рентабельность нишевых культур значительно снизилась, что приводит к сокращению их посевов.

«По зерновым культурам возможно незначительное снижение из-за падения рентабельности, однако мы в крае будем продолжать в ближайшие годы выращивать зерновые, и в первую очередь пшеницу, потому что это соответствует нашим агроклиматическим условиям, компетенциям в этой области и огромным, произведенным в прежние годы вложениям именно в зерновую отрасль. Переориентация потребует больших средств, которых у аграриев сегодня нет»,— отметил эксперт.

Господин Коротченко отмечает, что в крае продолжается расширение применения агронавигации и увеличение количества тракторов, оснащенных системами параллельного вождения. «Эта работа проводится у нас уже более десяти лет и значительно облегчает работу механизаторов, что позволяет частично компенсировать их нехватку в условиях дефицита квалифицированных кадров в отрасли. Активно испытываются и применяются новые сорта и гибриды, в том числе нашего Северо-Кавказского ФНАЦа. Однако наиболее интересным, по моему мнению, был успешно проведенный эксперимент по применению метеорологического самолета Росгидромета»,— отмечает Петр Коротченко.

Общая посевная площадь в Ставропольском крае — 3 млн га, из их: озимая пшеница — 1,6 млн га;

озимый ячмень — 320 тыс. га;

озимый рапс — 180 тыс. га;

яровые зерновые — 900 тыс. га;

зернобобовые — 400 тыс. га. Источник: минсельхоз Ставропольского края

В краевом минсельхозе напоминают, что в 2024 году для борьбы с засухой привлекали самолет-лабораторию Росгидромета. Этот шаг, по словам чиновников, себя оправдал — в зоне работы самолета количество дождей увеличилось примерно на треть, а в некоторых районах — на 100%.

«Осадки оказали благоприятное воздействие на закладку и формирование будущего урожая, увеличили запасы продуктивной влаги в почве. По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова минсельхоз края заключил государственный контракт на проведение мероприятий по искусственному увеличению осадков на 2026–2027 годы»,— сообщили в региональном минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что потерявшие из-за засухи огромные объемы урожая Ростовская область и Краснодарский край также заинтересовались возможностью вызова искусственных дождей, но уникальный самолет уже зафрахтован Ставропольским краем на ближайшие годы.

Краевой бюджет ежегодно финансирует противоградовые работы (150 млн руб.). Минсельхоз и Россельхозцентр круглогодично мониторят посевы на вредителей — мышевидных грызунов и саранчу. В 2025 году обработали 12 тыс. га. Запасы СЗР составили 2,5 тыс. тонн. Зерновые собрали без потерь.

«Рекорд в 10,6 млн тонн стал весомым вкладом в продовольственную безопасность страны и демонстрацией силы регионального АПК. И в предстоящем сезоне его попытаются перебить или, по меньшей мере, повторить. Но многое в этом плане зависит от того, удастся ли выгодно продать уже собранный урожай»,— отмечает Петр Коротченко.

Станислав Маслаков