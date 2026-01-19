Делегация Дании не приедет на ВЭФ из-за притязаний Трампа на Гренландию

Правительство Дании решило не присылать своих представителей на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в знак протеста против притязаний Дональда Трампа на Гренландию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники митинга в поддержку Гренландии в Копенгагене, 17 января 2026 года

Фото: Tom Little / Reuters Участники митинга в поддержку Гренландии в Копенгагене, 17 января 2026 года

Фото: Tom Little / Reuters

«Представители датского правительства были приглашены в этом году, и любое решение об участии остается за соответствующим правительством. Но мы можем подтвердить, что датское правительство не будет представлено в Давосе на этой неделе»,— цитирует заявление ВЭФ агентство Bloomberg.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. По его словам, присоединение острова — вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку воды вокруг острова заполнены кораблями России и Китая. Однако ВС Дании опровергли слова американского президента.

17 января господин Трамп объявил, что с 1 февраля США введут десятипроцентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф вырастет до 25%, если к тому моменту европейские страны не согласятся продать Гренландию США. Премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не поддастся на угрозы американского президента.

Давосский форум открывается сегодня. Дональд Трамп возглавит американскую делегацию, которая станет самой многочисленной за всю историю участия США в ВЭФ.

Как мировые СМИ реагируют на приезд президента США в Давос — в материале «Дональд Трамп рушит мировой экономический порядок».

Кирилл Сарханянц