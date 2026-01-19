Премьер Гренландии: власти острова не допустят давления со стороны США

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины не изменят позицию Гренландии, заявил премьер-министр острова Йенс-Фредерик Нильсен. По его словам, Гренландия готова к взаимодействию только на основе дипломатии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен (в центре)

«Мы не поддадимся давлению. Мы твердо стоим на принципах диалога, уважения и международного права»,— написал политик в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что массовые демонстрации, прошедшие в выходные в Гренландии и Дании, продемонстрировали единство народа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить над Гренландией американский контроль. По просьбе Дании восемь стран НАТО провели учения на острове. После этого американский президент объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран. С 1 июня тариф вырастет до 25%.