Открывающийся сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ) — одна из главных тем для мировых медиа. И больше всего внимания они уделяют приезжающему в Давос президенту США Дональду Трампу и тому, как он уже изменил мировой экономический порядок и как продолжит это делать на самом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Форум как последний шанс спасти прежний миропорядок?

Девиз Всемирного экономического форума в этом году — «Торжество диалога» — кажется чем-то слишком пафосным, учитывая, что главный гость форума Дональд Трамп весь прошлый год провел за разрушением мирового порядка.

Как Давос превратился в форум MAGA

Тот самый форум, на котором когда-то Грета Тунберг с главной сцены произнесла «наш дом в огне», говоря о климатическом кризисе; на котором на волне движения #MeToo чествовали состав сопредседателей, состоящий исключительно из женщин; который подтолкнул правительства следить за прогрессом в реализации Парижского соглашения ООН и целей устойчивого развития, теперь расчищает место для повестки дня трамповского движения MAGA. И все это в то время, когда президент США в очередной раз наплевал на мировую дипломатию, пригрозив ввести пошлины в отношении европейских стран за то, что они мешают его захвату Гренландии.

«Выживает богатейший»: хаос, устроенный Трампом, вызывает ажиотаж в Давосе

Капитализм угроз, маговский марксизм, технофеодализм — как бы вы это ни называли, но Дональд Трамп рушит мировой экономический порядок, к которому привыкли на швейцарском курорте, ассоциирующемся с богатством и властью.

В новом мире США могут относиться к союзникам как к врагам, забирать себе венесуэльскую нефть, требовать, чтобы Дания уступила Гренландию, наказывать новыми пошлинами любого, кто встает у них на пути, и шокировать бизнес, рынки и целые экономики очередным постом в Truth Social. И несмотря на все это, Трамп только расширил круг влиятельных сторонников.

Трамп в Давосе: тарифная бомбардировка против «торжества диалога»

Недавние нападки Трампа на крупнейшие экономики Европы… затмят собой и форум, и попытки его организаторов расстелить красную ковровую дорожку для самого скандального гостя саммита. Организаторы ВЭФ исключили из официальной повестки такие темы, как гендерное разнообразие и изменение климата, только при таких условиях Трамп согласился участвовать в форуме. Демонстрация силы администрацией США в Давосе отражает мировоззрение самого Трампа, который следует принципу «кто сильнее, тот и прав».

Уважаемые лидеры, используйте ВЭФ в Давосе, чтобы действовать!

Мы можем злиться на него, находить его отвратительным, но Дональд Трамп — избранный президент, и он все еще находится у власти, возглавляя крупнейшую мировую державу. Он действует с позиции силы, воплощая ту новую эру, в которую мы вступили. Этот порядок, или, скорее, беспорядок, который мы с трудом принимаем, против которого мы, швейцарцы, боремся. Состоящий из империализма, протекционизма, социальных разногласий, дезинформации, войн и ухудшающегося климата.

У ВЭФ и Швейцарии есть чем ответить. Вернее, у каждого из власть имущих есть чем ответить. Принятием решений, подготовкой к ним. Инвестировать в США или нет? Искать другие рынки сбыта? Вступать в союзы со странами из стратегических интересов? Использовать все законные средства для борьбы или нет?

Подготовил Кирилл Сарханянц