Жителям пострадавших от БПЛА квартир в Ростове позволят забрать документы и вещи

Жителям квартир в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону, пострадавших от воздушной атаки 14 января, позволят зайти в квартиры, чтобы забрать документы и вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам встречи властей с жителями дома.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», городские власти намерены сохранить подъезд и восстановить его для дальнейшего проживания. Сейчас специалисты проводят страховочные работы по укреплению несущих конструкций дома.

Кроме того, в середине недели жители смогут поочередно попасть в квартиры и забрать документы и ценные вещи. Администрация Советского района будет оперативно информировать о этапах и сроках обследования и восстановления.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин также объявил, что жители не будут оплачивать коммунальные услуги, которые они не потребляли в период переселения из дома в маневренный фонд.

Константин Соловьев