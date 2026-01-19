Кубань в 2025 году заняла 2-е место в РФ по выводу проектов МКД на рынок

Объем проектов многоквартирных домов, выведенных на рынок в Краснодарском крае в 2025 году, достиг 2,6 млн кв. м, следует из данных Единого ресурса застройщиков. По этому показателю регион занял второе место в стране, уступив лишь Москве, где за год было представлено 3,6 млн кв. м жилья. В январе—декабре в крае девелоперы вывели на рынок 243 новых объекта.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по России в 2025 году объем новых проектов многоквартирного жилья сократился на 17% по сравнению с предыдущим годом. За этот период было представлено около 4,5 тыс. объектов на 834 тыс. квартир общей площадью 40,9 млн кв. м. В среднем за год на рынок ежедневно выводилось порядка 2,3 тыс. квартир, что на 14% меньше показателя 2024 года.

Крупнейшим девелопером по объему выведенных площадей стала московская группа «ПИК» с показателем 1,6 млн кв. м. Второе место заняла ставропольская ГК «ЮгСтройИнвест» (1,2 млн кв. м), третье — ГК «Самолет» (857,3 тыс. кв. м). Четвертую и пятую позиции заняли кубанские застройщики Dogma (776,6 тыс. кв. м) и ГК «ССК» (762,8 тыс. кв. м).

По количеству выведенных на рынок объектов лидируют ГК «ЮгСтройИнвест» (102 проекта), ГК «ФСК» (94) и специализированный застройщик «Парковые Кварталы» (67).

Вячеслав Рыжков