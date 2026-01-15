Более 107 тысяч человек воспользовались электричками Сочи в новогодние дни

В период новогодних праздников более 100 тыс. пассажиров воспользовались пригородными электропоездами для поездок в горный кластер Сочи. По данным компании «Кубань Экспресс-Пригород», с 30 декабря по 11 января электрички перевезли 107 тыс. человек, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основной пассажиропоток пришелся на направления Сочи—Роза Хутор, Аэропорт—Роза Хутор и Имеретинский курорт—Роза Хутор. Для обеспечения транспортной доступности в декабре 2025 года перевозчик ввел шесть дополнительных пар поездов, что позволило увеличить пропускную способность маршрутов в период пикового спроса.

В компании отметили, что дополнительные рейсы были ориентированы как на туристов, так и на жителей курорта, направлявшихся в горнолыжный кластер в дни длинных выходных. В частности, на маршруте Имеретинский курорт—Роза Хутор дополнительными поездами за праздничный период воспользовались около 16 тыс. пассажиров.

Расширение расписания позволило снизить нагрузку на автодорожную сеть и обеспечить стабильное сообщение между прибрежной частью Сочи и горными курортами в условиях высокого туристического спроса.

Ранее сообщалось, что в новогодние и рождественские праздники в Сочи побывало более 470 тыс. человек. Из них около 281 тыс. остановились в гостиницах, а 190 тыс. приехали на экскурсии без ночлега. Гостиницы были загружены на 74,7%.

В 2025 году Сочи принял 7,93 млн туристов, что немного меньше, чем в 2024 году. В горной зоне работали 169 гостиниц с загрузкой 75,1%. Здесь побывало 166 тыс. человек, из них более 82 тыс. с ночевкой и около 84 тыс. экскурсанты. На горнолыжных курортах продали свыше 200 тыс. ски-пассов.

Мария Удовик