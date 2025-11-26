Полиция Туапсе установила стрелявшего в 9-летнего ребенка из пневматики

В Туапсе полицейские установили и задержали мужчину, который, по предварительным данным, произвел выстрел из пневматического оружия в 9-летнего ребенка на улице Шаумяна. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

64-летнего местного жителя доставили в отдел полиции для проведения разбирательства. При его личном досмотре был обнаружен пистолет, изъятый и направленный на баллистическую экспертизу.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Мария Удовик