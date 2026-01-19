«Ростсельмаш» отсудил у бывшего украинского дилера 28 млн рублей

Комбайновый завод «Ростсельмаш» отсудил у бывшего дилера сельхозтехники — ООО «Вертостайл Украина» 27,9 млн руб. задолженности за поставку комбайнов и тракторов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно исковому заявлению, ООО «Вертосайл Украина» не оплатило поставленную продукцию. Сумма задолженности составила более 27 млн руб.»,— отметили в ведомстве.

«Ростсельмаш» направлял ответчику претензию, но она была оставлена без ответа, после чего компания обратилась с иском в Арбитражный суд.

Кроме суммы основного долга, суд определил взыскать с «Вертосайл» 504,7 тыс. руб. расходов на уплату пошлины.

Это не первый судебный процесс между комбайновым заводом «Ростсельмаш» и «Версатайл Украина». В сентябре 2024 года Арбитражный суд по требованию ростовского завода взыскал с украинского дилера порядка $7 млн и 245 млн руб. Сумма в валюте была задолженностью по займу, предоставленному «Ростсельмашем» еще в 2012 году, остальное — долг по контракту на поставку техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ООО «Версатайл Украина» занималось реализацией техники «Ростсельмаша» на территории Украины. В частности, компания представила на местном рынке комбайн Versatile Torum 760 с двигателем Mercedes-Benz.

«Ростсельмаш» получил права на использование марки Versatile после того, как в 2007 году приобрел завод BuhlerIndustries в Канаде, который выпускал тракторы Versatile. В 2015 году компания приняла решение о переносе производства в Ростовскую область.

В январе 2024 года «Ростсельмаш» сообщил, что полностью вышел из BuhlerIndustries, продав 96,7% акций канадского предприятия турецкому производителю тракторов BasakTraktor.