Краснодарская сеть аптек «Апрель» начнет работать в Донбассе

Один из крупнейших российских фармритейлеров — сеть «Апрель» — выходит на рынок Донбасса. Компания уже открыла первую аптеку в Мариуполе и рассматривает возможность расширения за счет покупки местных игроков, пишет «Ъ». Развиваться в новых регионах сети предстоит в условиях конкуренции с государственными и локальными аптечными операторами, тогда как другие федеральные сети пока на эти территории не вышли — их сдерживают сложности с подбором помещений и логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В декабре 2025 — январе 2026 года «Апрель» разместил на hh.ru вакансии для работы в Донецкой и Луганской народных республиках. В Мариуполе сеть ищет фармацевта, в Донецке и Луганске — менеджеров по подбору коммерческой недвижимости. В круг их обязанностей, следует из описаний вакансий, входит в том числе поиск аптечных сетей для возможного приобретения. В компании подтвердили планы по развитию в новых регионах, отметив, что первая точка уже открыта в Мариуполе. «Мы работаем там, где нас ждут покупатели»,— пояснил представитель сети.

«Апрель» основан в 2000 году в Краснодаре Вадимом Анисимовым. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 99% в основном юрлице сети — ООО «Семейная аптека "Апрель"» — контролирует господин Анисимов, еще 1% принадлежит ООО «Отрада» Ольги Рязановой, занимающемуся оптовой торговлей лекарствами. По итогам 2024 года выручка «Семейной аптеки "Апрель"» выросла на 18,4% год к году, до 9,6 млрд руб., чистая прибыль увеличилась более чем в десять раз, до 86,5 млн руб. Оборот «Отрады» за тот же период вырос на 23%, до 50 млрд руб., чистая прибыль — почти в шесть раз, до 567,6 млн руб.

Сейчас сеть «Апрель» представлена в 78 регионах России и объединяет более 10 тыс. торговых точек. По данным DSM Group, оборот компании за январь—сентябрь 2025 года составил 193,3 млрд руб., что соответствует 11,6% российского аптечного рынка. По этому показателю сеть уступает только «Ригле».

Федеральные аптечные сети до настоящего времени на новых территориях не работали, однако рынок уже занят государственными и частными локальными игроками. По словам гендиректора Atomic Capital Александра Зайцева, в ДНР действуют «Аптека Народная», «Арника», «Торговый дом "Лекарства Донбасса"», в ЛНР — «Лугмедфарм», «Ваше здоровье», «ЗДРАВиЯ», «Луганская областная "Фармация"». Эти компании имеют доступ к госконтрактам, выстроенную логистику и узнаваемые бренды, что делает конкурентную среду в регионе достаточно насыщенной, отмечает эксперт.