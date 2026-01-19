Весна на новых территориях

Один из крупнейших российских фармацевтических ритейлеров — «Апрель» — выходит на рынок Донбасса. Он уже открыл первую аптеку в Мариуполе и может начать рассматривать покупку местных компаний. Конкурировать в новых регионах «Апрелю» придется с государственными и локальными сетями. Другие федеральные игроки в регион пока не выходили: их могут отпугивать сложности с подбором площадей и логистикой.

Сеть аптек «Апрель» в декабре 2025 и январе 2026 года разместила на hh.ru несколько вакансий для поиска сотрудников в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В Мариуполе компания планирует нанять фармацевта, в Донецке и Луганске — менеджеров по подбору коммерческих объектов. В обязанности специалистов по недвижимости, следует из описания вакансии, войдет в том числе «поиск аптечных сетей для покупки». В «Апреле» планы по развитию в новых регионах подтвердили. Первая точка, по словам представителя сети, уже открыта в Мариуполе. «Мы работаем там, где нас ждут покупатели»,— пояснил он.

Сеть «Апрель» основана в 2000 году в Краснодаре Вадимом Анисимовым. Сейчас, согласно СПАРК, он контролирует 99% в ООО «Семейная аптека "Апрель"», основном юрлице компании. Еще 1% — в структуре у ООО «Отрада» Ольги Рязановой. Последняя занимается оптовой торговлей лекарствами. В 2024 году выручка ООО «Семейная аптека "Апрель"», согласно СПАРК, увеличилась на 18,4% год к году, до 9,6 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в десять раз, до 86,5 млн руб. Оборот «Отрады» за аналогичный период увеличился на 23%, до 50 млрд руб., чистая прибыль — почти в шесть раз, до 567,6 млн руб.

Сейчас «Апрель» работает в 78 регионах России и включает более 10 тыс. торговых точек. По данным DSM Group, оборот сети за январь—сентябрь 2025 года составил 193,3 млрд руб. Она занимает 11,6% российского рынка, уступая только «Ригле».

Федеральные аптечные сети до сих пор не были представлены на новых территориях. Но на рынке есть государственные и частные локальные игроки. Гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев перечисляет среди них в ДНР «Аптеку Народную», «Арнику», «Торговый дом "Лекарства Донбасса"», в ЛНР — «Лугмедфарм», «Ваше здоровье», «ЗДРАВиЯ», «Луганскую областную "Фармацию"». Эти фармритейлеры уже имеют доступ к госконтрактам в регионе, у них налажена логистика, бренды узнаваемы, считает эксперт. Среду он считает конкурентной.

Одновременно развитию аптечного бизнеса на новых территориях нередко мешают трудности с подбором площадей, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Новые аптеки в России сейчас лицензируются по единым правилам, включающим требования к недвижимости. «А на Донбассе бывает так, что документы на помещение утеряны и его собственники неизвестны, площадей с понятной историей не хватает, а у существующих зашкаливает ставка»,— поясняет эксперт.

Александр Зайцев также обращает внимание на то, что организовать доставку товаров в ДНР и ЛНР может быть сложнее, чем в другие регионы. Хотя для «Апреля» проблема, по его мнению, может быть не слишком острой за счет наличия собственного логистического центра и автотранспортной компании. Аптечная сеть — не первый федеральный игрок, решивший в этом году работать на новых территориях. Ранее стало известно об аналогичных планах розничной сети «Магнит». Выход в дополнительные регионы обычно рассматривается ритейлерами как возможность нарастить обороты. Но, по мнению аналитиков, в условиях высоких ставок по кредитам и охлаждения спроса массового выхода бизнеса на рынки новых территорий в 2026 году ждать не стоит (см. “Ъ” от 13 января).

Виктория Колганова, Анатолий Костырев